Un Village pour favoriser l’emploi et l’insertion des personnes handicapées. Le thème de l’emploi sera à nouveau au cœur des salons Autonomic 2012, sur les trois salons qui se dérouleront tout au long de l’année 2012 dans toute la France.





L’Adapt et Ades Organisation Communication mettront en place des Villages Emploi & Insertion. Cinq ans de partenariat pour améliorer l’emploi des personnes handicapées Fin décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés s’élevait à 295 611, soit une augmentation de 13,9 % en un an (vs +5,3 % pour le tout public).

Forts de ce constat, ADES et L’ADAPT poursuivent leur partenariat et répondent aux besoins d’orientation et de formation des visiteurs des Salons Autonomic en organisant des Villages Emploi & Insertion sur chacun des trois salons.

Cette année, les deux partenaires ont décidé d’élargir l’offre de ce nouveau Village en accueillant des stands dédiés au travail protégé et à la formation professionnelle.

Rendez-vous sur les villages Emploi & Insertion des salons Autonomic : • Les 13, 14 et 15 juin 2012 à Paris, Porte de Versailles • Les 18 et 19 octobre 2012, à Metz • Les 6 et 7 décembre 2012, à Marseille

Autonomic Paris 2012 : élargir l’offre du Village Emploi & Insertion et répondre aux besoins d’orientation et de formation des visiteurs.

Composé d’espaces Recrutement et Coaching et d’un forum accueillant ateliers et conférences, le Village recevra cette année des acteurs du travail protégé/adapté et de la formation ; ils interviendront sur l’emploi des travailleurs handicapés en collaboration avec des responsables de ressources humaines.

Lors de la précédente édition, 60 entreprises étaient présentes. Cette année, une quarantaine d’entreprises parmi lesquelles de grands groupes (Renault, Orange, Décathlon, RATP, Generali, Carrefour banque, Areva…) ont d’ores et déjà confirmé leur présence.