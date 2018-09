Salon santé sport et bien être : le diabète à l’honneur

Salon santé sport et bien-être sur le thème du diabète les 5 et 6 octobre

La 2e édition du Salon santé sport et bien-être aura lieu les 5 et 6 octobre prochains à Paris, espace Champerret, et sera notamment consacrée au thème du diabète.

Parmi les événements programmés :

– Une table ronde en présence de Bernard Le Chevalier, coach de diabétiques, éducateur thérapeutique et diabétique, et Jérôme Trublet, président de l’Union Sport et Diabète : « Les bienfaits de l’activité physique ou sportive sur le diabète ».

– Des tests de capacités physiques et conseils personnalisés.

– De nombreux exposants : des associations de patients dont l’Union Sport et Diabète, des solutions digitales telles que APA de Géant, des fédérations sportives, le Laboratoire Pierre Fabre Médicaments, mais aussi des mutuelles et établissements de santé, etc.

« Le salon Sport Santé Bien-Etre met chaque année en avant une association de patients afin de leur donner la parole. Cette année, deux pathologies seront fortement représentées : le diabète et le cancer, avec la présence de l’USD (l’Union Sport et Diabète) et la CAMI Sport et Cancer, indique Christian Nicolaÿ directeur du salon. L’activité physique représente, pour les personnes atteintes de ces pathologies, une aide précieuse en prévention de la maladie ou dans le parcours de soins. Le salon sera l’occasion idéale de mettre en avant leur témoignage, les programmes proposés par ces organismes, leurs attentes auprès des médecins et leur comportement face aux nouvelles technologies ».

Plus d’infos sur le salon santé sport et bien-être : www.soiplus.com