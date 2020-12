Salon Rehab : Rendez-vous à Karlsruhe pour l’édition 2017!

Listen to this article Listen to this article





Le Salon Rehab aura lieu du 11 au 13 mai 2017!

Il s’agira de la dix-neuvième édition de ce salon professionnel pour la réhabilitation, la thérapie, les soins et l’inclusion sociale, au parc des expositions de Karlsruhe. Les nouveautés de cette édition seront : le « marché des soins à domicile et des soins », son forum autour du thème des « soins intensifs non hospitaliers », le portail-emploi, le parc à thème « Audition » et les démonstrations de cuisine incluses dans le bistrot de la culture. Dix points d’orientation concentreront les nombreux thèmes du salon REHAB et aideront les visiteurs à avoir une vision d’ensemble ce qui favorisera la dynamique d’échange entre les visiteurs. Un système de guidage permettra aux visiteurs aveugles de s’orienter plus facilement.

Environ 400 exposants venus de 14 pays et près de 18 000 visiteurs professionnels et particuliers sont attendus sur le salon REHAB. Celui-ci s’étendra sur deux halls d’exposition accessibles aux personnes à handicap avec un hall d’action et des espaces extérieurs..

Plus de fabricants, plus de nouveaux exposants, plus de pays

Plus de 50% des exposants du salon seront des fabricants. De grandes enseignes du secteur, telles que Ottobock, MEYRA ou Permobil, seront aussi présentes. On comptabilise 25% de nouveaux exposants, dont certains sont originaires de Finlande ou de Russie. Une quinzaine d’entreprises danoises seront aussi présentes sur l’espace du Danish Rehabilitation Group.

Soins à domicile et soins : un nouveau point fort du salon REHAB

Un nombre toujours plus important de personnes dépendantes, un manque de personnel spécialisé et une surpopulation des cliniques nécessitent la mise en place de nouvelles mesures et d’offres de qualité pour la prise en charge privée et non hospitalière des personnes ayant besoin de soins. Le thème « Soins à domicile et soins » prend forme et les familles et les visiteurs professionnels intéressés trouveront les exposants professionnels et associatifs pour répondre à leur attentes. Des offres concernant la prévention et le traitement des escarres, la respiration artificielle, en particulier l’oxygénothérapie de longue durée, l’alimentation artificielle, ainsi que le traitement des plaies, le traitement par stomie et le traitement de l’incontinence seront par exemple proposées. Des spécialistes vous apporteront leurs conseils en ce qui concerne la sortie de l’hôpital et la transition vers la prise en charge non hospitalière. Les professionnels des soins infirmiers recevront une attestation de présence en guise de preuve de formation. Une seconde plateforme thématique sera également organisée sur « le fonctionnement du cerveau ». Elle fera office de plaque tournante entre les différents groupes de visiteurs autour du thème des lésions cérébrales.

Formation et métier, plus de surface d’exposition

Sur l’espace « Formation et métier », dont la surface a presque doublé, des employeurs, institutions et associations présenteront leurs offres de formation initiale et continue dans les métiers des soins et de la santé. Les personnes atteintes de handicap pourront s’informer sur les offres d’inclusion et de réhabilitation. Le tout nouveau portail-emploi du salon transmettra directement les postes disponibles et facilitera la prise de contact entre les personnes en recherche d’emploi et les employeurs potentiels.

Parc à thème « Audition »

Autre nouveauté : le parc à thème « Audition ». Un stand proposera des tests d’audition gratuits et permettra d’échanger avec les malentendants et des spécialistes du domaine et de se faire conseiller de manière individualisée. En effet, si 15 millions de personnes sont atteintes de troubles de l’audition en Allemagne, seuls 2,5 millions de personnes portent effectivement une prothèse auditive.

Programme-cadre diversifié

Outre les traditionnelles lectures d’auteurs, le bistrot de la culture accueillera pour la première fois des démonstrations interactives culinaires. Des sportifs feront une démonstration de leurs savoir-faire et organiseront des compétitions. Des équipes de hockey inclusif comme de volley-ball handisport s’affronteront. Il sera également possible de tester des dispositifs de transport, des voitures…

Conférences et formations continues

Parmi les conférences proposées : « Fourniture de moyens auxiliaires », « Réhabilitation des enfants et des adolescents », « La thérapie et la réhabilitation médicale » mais aussi, « Construction et habitation accessibles » avec l’exposition spéciale intitulée « Solutions d’assistance au quotidien ». Les conférences seront animées en allemand.

Informations complémentaires

Lieu de la manifestation : Parc des expositions de Karlsruhe (Messe Karlsruhe), Messeallee 1, 76287 Rheinstetten

Dates et horaires d’ouverture : 11 et 12 mai 2017 de 10h00 à 18h00 / 13 mai 2017 de 10h00 à 17h00.

Billet journée 10€/personne

Groupes à partir de 20 personnes 5€/personne

Boutique en ligne du salon Rehab : www.rehab-karlsruhe.com.



Une navette gratuite circule plusieurs fois par jour entre la gare de Karlsruhe (parvis de la gare) et le parc des expositions. Ce dernier est totalement accessible. Les personnes accompagnant les visiteurs atteints de handicap peuvent bénéficier de l’entrée gratuite sur présentation de la carte B.

Informations supplémentaires sur le Salon Rehab à l’adresse suivante :

www.rehab-karlsruhe.de et www.facebook.com/rehabkarlsruhe