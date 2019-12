Salon Mondial du Tourisme du 15 au 18 mars à Paris Expo

Le Salon Mondial du Tourisme présente l’offre touristique destinée aux personnes en situation de handicap au sein du nouveau Pavillon Tourisme et Handicap

15 au 18 mars 2012 ‐ Paris Expo, Porte de Versailles ‐ Pavillon 4

40 % de la population française (soit 22 millions de personnes) souffre de déficiences motrices, sensorielles ou intellectuelles. Afin de répondre à leurs attentes, le Salon Mondial du Tourisme (15 au 18 mars 2012, Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 4) réunit au sein d’un nouveau pavillon Tourisme et Handicap, les offres et informations nécessaires pour trouver des sites, hébergements mais aussi des activités qui leur seront utiles pour construire eux aussi leurs vacances.

De plus, afin d’accompagner depuis l’accueil les visiteurs jusqu’à cet espace, le salon mis en place, avec la collaboration de Eo‐Event‐Eo‐Guidage, un parcours avec bande de guidage et panneau sonore ainsi un plan tactile avec braille pour les personnes en situation de handicap visuel et des fauteuils en prêt. Dans cette zone, des stands seront équipés de boucle magnétique pour les personnes malentendantes équipées ;

Association Tourisme & Handicaps

Créés en 2001, l’Association Tourisme et Handicaps et le label Tourisme & Handicap répondent à la demande des personnes handicapées qui veulent pouvoir choisir leurs vacances, se cultiver, se distraire,

partir seules, en famille ou entre amis, où elles le souhaitent, comme tout le monde et avec tout le monde. Aujourd’hui, près de 5 000 sites sont labellisés (hébergements, restauration, sites touristiques, sites de loisirs), avec une progression moyenne de 15 % par an.

L’association « Tourisme et Handicaps » attribue le label et remet une charte d’engagement du labellisé, contrat d’obligations garantissant l’accueil et la préservation de l’accessibilité permanente du site. Le label peut être accordé pour un, deux, trois ou quatre handicaps (moteur, visuel, auditif, mental) auquel est associé un pictogramme particulier. Il est attribué pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable après contrôle du maintien des critères d’accueil et d’accessibilité.

Lors du Salon Mondial du Tourisme, l’association présentera la prochaine édition des Journées Nationales Tourisme et Handicap qui se dérouleront partout en France les 31 mars et 1er avril 2012. A cette occasion, le grand public et principalement les personnes présentant un handicap, pourront découvrir, à travers de nombreuses animations (portes ouvertes, visites à tarifs réduits, dégustations, ateliers…), les efforts mis en place par les professionnels du tourisme en terme d’installation.

ANCV ‐ Agence Nationale pour les Chèques‐Vacances

Acteur social pour l’aide au départ en vacances, l’ANCV ‐ Agence Nationale pour les Chèques‐Vacances ‐ participe activement à l’aide au départ des personnes en situation de handicap en proposant différents

programmes d’action sociale mis en place grâce aux excédents de gestion générés par la commercialisation du Chèque‐Vacances.

L’Escale, une auberge de jeunesse accessible, à Dunkerque

Inaugurée au printemps 2011, l’Escale se situe dans le quartier du Grand Large à Dunkerque (Nord). Bâtiment HQE® à ossature en bois, cette auberge de jeunesse comprend 86 chambres individuelles et familiales, toutes adaptables pour recevoir des personnes handicapées (dont 24 d’entre elles sont

spécifiquement équipées pour les personnes à mobilité réduite).

Les Lauréats des Trophées de l’Association Femmes du Tourisme

L’association Femmes du Tourisme, créée en 2005, à l’initiative du Ministère délégué au Tourisme, a pour vocation de favoriser la reconnaissance du tourisme, encourager l’accès des femmes à des postes traditionnellement occupés par des hommes, promouvoir le recrutement des femmes dans les postes à responsabilités, soutenir l’égalité salariale, informer les jeunes (étudiantes et diplômées) sur les métiers du tourisme… L’association compte aujourd’hui une cinquantaine de membres représentant l’ensemble des métiers du Tourisme. Chaque année, l’association remet un Trophée à une cause qui représente une mission sociale, sociétale ou entrepreneuriale. En 2012, pour sa troisième édition, le Trophée ayant pour thème « Le handicap, au‐delà du réglementaire », récompensera une initiative ayant été au‐delà des exigences de la loi Handicap du 11 février 2005.

Les finalistes du trophée, qui sera remis le 8 mars 2012, seront présentés au Salon Mondial du

Tourisme :

Le château du Rivau

Situé à Lémeré (Indre‐et‐Loire, Centre) le château du Rivau est l’archétype de l’architecture

Moyen Age de la fin du 15ème siècle. Flanqué d‘un donjon et d’un pont levis, il est composé

d’un ensemble homogène regroupant une forteresse médiévale, des écuries royales

renaissances, un pressoir, une grange dîmière ainsi qu’un parc de 6 hectares. Il bénéficie du

label Tourisme & Handicap pour 2 handicaps (moteur et mental).

Le château du Haut Koenigsbourg

Situé à Orschwiller (Bas‐Rhin, Alsace), ce château fort, restauré au XXè siècle, se dresse sur un

éperon rocheux et permet de se retrouver dans une citadelle telle qu’elle était lors de la guerre

de Trente ans. Le château organise des visites adaptées à tous les handicaps : conférences en

langue des signes (LSF et ISL), visites pour les personnes déficientes intellectuelles, visites

multisensorielles pour les personnes mal et non voyantes…

Il a obtenu le label Tourisme & Handicap pour 2 handicaps (auditif et mental).

La Ferme Fruirouge

A Nuits‐Saint‐Georges (Côte d’Or, Bourgogne), la Ferme Fruirouge produit cassis de bourgogne,

framboises, fraises, groseilles, cerises et pêches de vigne. Les propriétaires organisent des

visites afin de partager leur passion pour la terre et les saveurs de ses fruits. De la production à

la transformation, ils dévoilent leurs savoir‐faire au public.

La Ferme Fruirouge est labellisée Tourisme & Handicap pour les quatre handicaps(moteur,

mental, visuel et auditif)

L’Association Dépasse Montagne

Cette association située à Sainte‐Marie‐les‐Mines (Bas‐Rhin, Alsace) propose un lieu de

vacances et de loisirs de 23 personnes accessible à tous. Elle développe également des

partenariats avec des prestataires proposant des activités accessibles aux personnes à mobilité

réduite. Ainsi, il est possible à tous de pratiquer de l’escalade, du tir à l’arc, du fun quad, de la

randonnée…

Elle a d’ailleurs obtenu le label Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps (moteur, mental,

visuel et auditif).

