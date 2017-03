Handicap emploi et achats responsables: 2e édition!

Salon Handicap emploi et achats responsables, les raisons du succès!

Le Groupe les Echos et LVMH, en partenariat avec la Société Générale et toutes les institutions du secteur, organise la 2e édition du salon Handicap Emploi & Achats Responsables qui se tiendra le lundi 27 mars 2017 au Palais des Congrès de Paris.

Échanges commerciaux, débats, formation, emploi…

Le salon Handicap Emploi & Achats Responsablesoccupera la totalité du niveau 3 du Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris, et fera la place à 120 entreprises adaptées (EA) et Établissements et Service d’Aide au Travail (ESAT). Il accueillera 3.000 visiteurs. 50 conférences et ateliers de formation se dérouleront autour de 3 grandes thématiques que sont : la sensibilisation, l’emploi et le parcours professionnel, et les achats responsables. Plus qu’un salon, l’événement offre un programme très complet pour informer, former, permettre de rencontrer, de découvrir et d’expérimenter. Cette année, vous aurez aussi accès à un nouveau parcours experts réservé aux missions handicap et DRH. Managers, directions de ressources humaines, des finances et des achats, dirigeants de PME et ETI, responsables de mission handicap, correspondants RSE… viendront échanger, se former, et visiter la plus grande place de marché d’entreprises du secteur adapté et protégé.

L’innovation à l’honneur sur le Salon Handicap Emploi & Achats Responsables



Pour la 1ère fois le salon ouvre un espace Innovations d’environ 40 m², situé dans la partie exposition de l’événement, et qui présentera des produits, services et solutions. En complément de l’exposition, des sessions de pitchs (présentations sur scène en format court) présenteront les innovations en live à l’audience du salon. Dans une démarche professionnelle, conviviale et business, cette édition traitera de l’emploi, des achats responsables et de la sensibilisation, et favorisera le développement de relations de qualité avec les secteurs adaptés et protégés et les donneurs d’ordre et prescripteurs privés et publics.

Pourquoi participer au salon ?

Tout d’abord pour sensibiliser et former vos collaborateurs, ce salon est le lieu de référence pour sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs aux enjeux du handicap en entreprise. Chaque salarié, à son poste, dispose de leviers pour agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 50 conférences, ateliers et keynotes, menés par les meilleurs experts du secteur, permettent de donner les clés de l’emploi direct et indirect et dynamiser les actions de votre mission handicap au cours d’une journée passionnante et conviviale.

Ensuite pour développer votre business et rencontrer les fournisseurs du secteur du travail protégé et adapté. Ce salon est un véritable lieu de rencontres entre acheteurs et établissements du secteur protégé et adapté, l’exposition regroupe plus de 120 ESAT et Entreprises Adaptées en capacité de démontrer leur savoir-faire et la pertinence de leurs offres et services. Renforcez votre recours au secteur protégé et adapté à travers la plus grande marketplace de France.

Troisième raison, et non des moindres, découvrez les nouveautés de l’édition 2017, qui sera l’occasion d’aller encore plus loin dans notre volonté d’agir en faveur de l’employabilité des travailleurs en situation de handicap. Cette année, le salon ouvre ses portes aux PME/ETI désireuses de mener une politique handicap, réussie. Le salon prévoit un parcours « Expert » élaboré spécifiquement pour les collaborateurs des missions handicap afin de partager leurs bonnes pratiques et de travailler sur les enjeux et actions de demain. Il s’ouvre également au-delà du territoire et propose des retours d’expérience d’autres pays ainsi qu’une vision internationale du sujet. Enfin, dans une logique d’inclusion encore renforcée, le salon donne davantage la parole aux personnes en situation de handicap. De nombreuses associations seront présentent pour soutenir cette action, comme l’ensemble des partenaires institutionnels et privés. Les Echos semblent avoir réussi le tour de force de réunir autour de la table les mouvances du handicap les plus diverses et parfois les plus opposées.

En cette année particulière, tous les candidats à l’élection présidentielle seront invités à venir s’exprimer sur la place qu’ils donnent au handicap dans leur programme.