Salon achats responsables le succès de la 4ème édition

Listen to this article Listen to this article





Une nouvelle édition su salon emploi et achats responsables couronnée de succès avec plus de 4500 visiteurs (+ 30 % par rapport à 2018) et de nombreuses personnalités réunis pour faire progresser tous ensemble l’inclusion du handicap en France.

La mobilisation du gouvernement pour une cause considérée comme interministérielle, avec la visite de :

Muriel PÉNICAUD, Ministre du travail

Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du premier Ministre, chargée des personnes handicapées

Et les signatures de nombreux engagements :

Charte d’engagement à participer à la création de 40 000 emplois des personnes en situation de handicap en 4 ans par les Entreprises Adaptées. (UNEA, Conseil de l’inclusion dans l’emploi, le Meti, APF, Medef, Unapei, Agefiph), en présence de Muriel PÉNICAUD et Sophie CLUZEL.

Signature d’une convention de partenariat entre la Conférence des Présidents d’Université et le FIPHFP, avec Frédérique VIDAL et Sophie CLUZEL, pour accompagner les politiques RH des universités sur les sujets de l’insertion et du maintien en emploi des personnes handicapées, et favoriser l’accès aux études supérieures et la recherche sur le handicap.

Le succès de la conférence plénière « Éthique et performance, le couple infernal » avec la présence exceptionnelle d’Axel KAHN, Co-auteur de « L’éthique dans tous ses états », rappelle à tous que la question d’une « juste » prise en compte de la diversité des profils humains dans nos organisations fait l’objet d’une prise de conscience massive.

Au-delà de l’entreprise, c’est aussi et bien sûr à toute la société que s’ouvre le débat sur l’inclusion du handicap. La journée aura été marquée notamment par le lancement officiel de la grande consultation citoyenne Make.org avec Sophie CLUZEL sur la question : « Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées ? ».

Ce lancement s’est ancré au cœur de la journée comme moment phare et fédérateur du salon. Rendez-vous dès maintenant sur Make.org pour apporter sa contribution.

Madame Brigitte MACRON est également venue en fin d’après-midi, pour rencontrer les partenaires de la manifestation. Journée de référence qui réunit tous grands décideurs politiques, institutionnels, les entreprises, les chercheurs, les experts de l’écosystème handicap, le salon entend plus que jamais porter la dynamique de la révolution des entreprises inclusives. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’innovation sociale et de l’inclusion en entreprise.

Le Jury du Programme Innovation & Start up du 4ème Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables remettait les trophées de l’innovation 2019 aux trois projets When Your eyes Speak, Réalité et Gyrolift

LES 3 LAURÉATS 2019 DES TROPHÉES DE L’INNOVATION :

Trophée Innovation & Start up 2019 WHEN YOUR EYES SPEAK

WHEN YOUR EYES SPEAK (IMPACT FOR THE PEOPLE) est une technologie permettant aux personnes paralysées et dans l’incapacité de s’exprimer de retrouver la communication grâce à une paire de lunettes connectées détectant les clignements volontaires de l’œil. (Projet vainqueur de 3 prix au Concours Lépine 2018)

Trophée AGEFIPH Emploi & Formation RÉALITÉ

RÉALITÉ (BBIRD) est une expérience et une immersion en réalité virtuelle pour vivre, agir, sensibiliser et casser les préjugés sur le handicap. Par l’action directe, les participants sont sensibilisés avec pour objectif d’améliorer l’intégration du handicap.

Trophée APF France Handicap et Pouvoir d’Agir GYROLIFT

GYROLIFT est une technologie novatrice et universelle d’assise robotisée verticalisatrice qui s’adapte à une majorité de gyropodes. L’ensemble est un dispositif électrique de mobilité inclusive pour tout utilisateur, permettant de se déplacer aussi bien assis que debout.

Des trophées qui récompensent les projets les plus innovants et dotés d’un impact social extraordinaire en termes d’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap.

Les trois lauréats se sont distingués parmi les 15 start up sélectionnées par appel à projet pour venir présenter leur innovation sur le salon et participer en fin de journée à un concours de pitch.

Sophie Rouxel, Commissaire Général du salon et membre du jury précise : « Le Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables soutient et encourage l’innovation au service du bien-être et de l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap. Les 15 projets retenus par le comité de sélection du Programme Innovation & Start up ont su faire des nouvelles technologies un véritable levier d’inclusion sociale. Nous sommes heureux et fiers de leur avoir offert un espace privilégié de visibilité pour leur travail. Leur créativité, leur vision, leur talent et leur ingéniosité sont pour nous source d’inspiration et c’est aussi cela que nous avons voulu récompenser. »