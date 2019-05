Achats responsables : L’édition 2019 du salon référence aura lieu le 28 mai

Salon Emploi et Achats Responsables : « Un avenir assuré et beaucoup de nouveautés », annonce Xavier Kergall

Le salon emploi et achats responsables aborde sa quatrième édition avec optimisme et s’engage dans le débat actuel de la reforme du secteur protégé comme de l’emploi des personnes en situation de handicap. Xavier Kergall, Directeur Général Pôle Services des Entreprises Groupe Les Echos et fondateur du salon nous fait partager la vision et la stratégie de l’édition 2019 qui se déroulera le 28 mai au Palais des Congrès de Paris.

Que retenez-vous de l’édition 2018 ?

C’était une troisième édition cruciale car elle confirmé la légitimité et donc l’avenir du salon. Ce qui s’est passé en 2018, ajouté à l’actualité 2019 dans le domaine de l’emploi des personnes en situation de handicap et du rôle du secteur protégé nous montre que le salon est ancré dans une dynamique pérenne. Il ne peut que grandir sur les bases de ce que l’on appelle le « positive business », dont le handicap est l’un des ingrédients majeurs. Donner du sens à l’entreprise, c’est le grand débat actuel et il y en a au moins pour 10 ans avant que ce mouvement n’ait touché toute l’économie française. Je prends la citation du président de Microsoft, qui l’année dernière nous a dit sur le salon : « Pas d’innovation technologique sans innovation sociale ». Cela signifie que demain et après demain ce sont les innovations sociales qui vont l’emporter sur le sens que vont donner les entreprises à leur développement. Le handicap est l’un des éléments de l’inclusion, de la diversité, il est constitutif de cette nouvelle vision de la RSE. La « Startup nation » d’Emmanuel Macron c’est très bien, mais il n’y a pas que ça pour attirer les nouvelles générations qui veulent travailler dans les entreprises qui ont du sens. Nous allons dans le sens de l’avenir de notre société pour les 10 prochaines années au moins.

En quoi cette nouvelle édition va-t-elle se distinguer ?

Nous sommes à un carrefour avec toutes les réformes législatives. Nous sommes dans l’attente des décrets d’application des nouvelles lois sur le travail votées début août 2018, en parallèle de la réforme en profondeur du secteur protégé, mais en attente aussi des résultats de la consultation sur l’offre de service et donc de l’avenir de l’Agefiph, d’ici quelques semaines. La date du salon est donc idéalement située pour faire un focus sur tous ces changements avec des éléments de réponses et l’aide des politiques mais aussi des experts et grands patrons qui seront avec nous ce jour là. Nous aurons donc un fort visitorat de DRH dirigeants d’EA, responsables de missions handicap, mais aussi acheteurs, direction diversité… 2e temps fort : nous allons faire avec l’UNEA, l’UNPAEI et l’APF un gros focus sur la transformation et l’accélération de la croissance des entreprises adaptées suite aux accords signés au printemps 2018 avec le gouvernement. Nous allons leur donner les clés du succès de la forte croissance avec des livrables extrêmement pratiques sur : le développement de business, le développement commercial, le digital, la formation des managers, comment conquérir des marchés, lever des fonds, se financer… bref tous les secrets de la croissance. Si ces entreprises ne passent pas en forte croissance, elles ne vont pas durer. Cela peut passer par une obligation partielle de sous-traitance au STPA dans les appels d’offres des grandes entreprises ou du secteur public. L’un des rôles du salon, c’est d’aider à la professionnalisation du STPA. Au cours de cette édition, le MEDEF va aussi organiser un événement pour sensibiliser les PME, PME, ETI… sur le handicap et notamment en termes d’avantages dans les approches concurrentielles pour le business. Nous allons aussi mobiliser l’ordre des experts comptables pour agir sur les entreprises de petite taille. Nous allons de nouveau accueillir une vingtaine de conseils d’administration de grandes entreprises, délocalisés pour que les administrateurs et les directions générales soient sensibilisés au handicap. Nous allons aussi lancer un label pour mettre en avant les entreprises les plus vertueuses en matière de handicap, c’est une chose que l’on nous demande de manière récurrente mais il reste à définir dans le fond et la forme.

Avez-vous de nouveaux partenaires ?

Oui, pas mal, puisqu’ils sont une trentaine de plus. Cela va de Sanofi à Doctolib en passant par Blablacar…

Plus d’infos sur le salon emploi et achats responsables : https://www.salonhandicap.com/

En photo : Xavier Kergall, directeur général du Pôle Salons & Annonces Légales – Les Echos Solutions © B. du Halgouet