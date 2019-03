Salon du tourisme et des loisirs de Vannes : Du 22 au 24 mars 2019

Rendez-vous à Vannes du 22 au 24 mars prochains pour la nouvelle édition du Salon du tourisme et des loisirs

La 5e édition du Salon du tourisme et des loisirs nature de Vannes aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 au Parc des Expositions Chorus de Vannes.

Au programme, de nombreuses animations, démonstrations, initiations et conférences organisées tout au long du week-end et pour tous les publics. Les visiteurs pourront aussi profiter sur place des récits de voyages, des témoignages, et des spectacles proposés.

Cet événement aura pour thème principal les voyages avec un gros plan sur quelques-unes des nombreuses destinations possibles, mais également les loisirs au sens large avec notamment des animations dédiées au sport, à la gastronomie et aux sorties en lien avec la nature et la culture.

Par ailleurs un espace dédié aux loisirs et au tourisme accessible sera mis en place tout au long des trois jours de salon.

« Cette nouvelle édition du salon mettra l’accent sur le tourisme accessible au travers d’un pôle Loisirs handicap avec notamment la participation de : Handi-Breizh (équipementier/ association spécialiste en accessibilité et loisirs adaptés PMR location et formation) et l’association Fleur de bouchons avec le centre nautique d’Etel (label centre nautique adapté), le CDOS ou Handisport, précisent les organisateurs. Venez découvrir les animations, initiations et découverte d’un matériel adapté pour aller sur la plage, naviguer, scooter, fauteuil d’accès au bain, kit vélo, trimaran, kayak……et les autres offres de plus de 100 exposants ».

Principaux temps forts sur le plateau média 1) Conférence le vendredi 22 mars de 16 h à 17 h organisée par Le partenaire du salon : Golfe du Morbihan Vannes agglomération : « Le partenariat public – privé au cœur du développement touristique » – Intervenants : Mme Anne GALLO, Présidente du CRT parlera de la stratégie régionale – tourisme social et solidaire

M. Yves BLEUNVEN, VP à l’économie et au tourisme de Golfe du Morbihan Vannes agglomération interviendra sur la destination et GMVA

M. JP. KORBAS, Président du groupe ARTES et M. B. LIENARD, directeur du groupe, aborderont les actions envers le tourisme social et solidaire 2) Conférence « Deux hommes Un regard « le samedi 23 mars à 11 heures.

Récit d’un voyage entre l’Atlas marocain et Essaouira par Jean-Pierre Brouillaud qui a perdu la vue à 16 ans et a parcouru les cinq continents. Témoignage du réalisateur M. VEZIN qui a réalisé ce film et racontera leur rencontre, leur errance et présentera cet homme hors du commun qui prouve qu’il n’y a pas de handicap, il n’y a que des différences. 3) Offres spéciales séniors le vendredi et samedi de 14 h à 15 h 30.

Présentation de différentes offres adaptées : séjours, hébergements, petite croisière sur le golfe présentées par nos exposants.

À 15 h : Récits de voyages de M. BRUGIROUX : globe-trotteur, écrivain de 81ans qui a bourlingué pendant 50 ans! De nombreux lots à gagner : happy box escapade, croisières, paniers gourmands…

Infos Pratiques

Salon du tourisme et des loisirs nature de Vannes

Vendredi 22 mars : 14h / 18h. Samedi 23 – Dimanche 24 mars : 10h / 18h. Au Parc Chorus de Vannes. Plus d’infos sur : www.salon-tourisme-bretagne.fr et sur la page Facebook : www.facebook.com/salontourismebretagne

Restauration sur place et dégustation de produits du terroir et exotiques.

Entrée gratuite. Accessible aux personnes à mobilité réduite.