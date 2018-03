Salon du tourisme de Vannes : Valoriser l’accessibilité

Tourisme, loisirs et handicap

Le Salon du Tourisme et des Loisirs Nature de Vannes mettra à nouveau en avant le Tourisme Accessible du 23 au 25 mars prochains

La 4e édition du Salon du tourisme de Vannes aura lieu du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars 2018 au Parc Chorus de Vannes. Objectif : Promouvoir un tourisme durable, préservé, accessible à tous, les loisirs Terre et Mer, le patrimoine naturel, culturel et gastronomique.

Ainsi ce salon réunira l’ensemble des offres et services en lien avec le tourisme nature (agences de voyages, offices de tourisme, associations, sites, parcs de loisirs, hébergements, véhicules aménagés, équipements…). Mais il mettra aussi l’accent sur le tourisme accessible au travers d’un pôle dédié, avec notamment la participation de : VELOFASTO, HANDIBREIZH (équipementier) et l’association Fleurs de bouchon avec le centre nautique (label centre nautique adapté), le CDOS ou encore l’agence de voyage spécialisée Ecotourisme Pour Tous.

Un espace dédié aux professionnels sera mis en place le vendredi 23 mars, de 14h à 18h, à destination des responsables de groupes, comités d’entreprise, séniors… « Venez découvrir les offres des exposants afin de préparer vos séjours, événements et activités de groupes à la carte et adaptés à chacun ! », commentent les organisateurs. À noter qu’un Eductour dédié aux professionnels du tourisme sera également animé par Morbihan Tourisme.

Un temps fort viendra par ailleurs rythmer cette 4ème édition : L’intervention sur le plateau média de Yann Jondot, Maire de Langoëlan paraplégique. Le Maire témoignera sur son projet « Ascension du Kilimandjaro : un sommet pour une rampe » dont le but est de promouvoir l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Un temps d’échanges avec le public sera prévu en fin de conférence.

Infos Pratiques : Vendredi 23 mars : 14h / 18h. Samedi 24 – Dimanche 25 mars : 10h / 18h. Au Parc Chorus de Vannes. Entrée : 5€ – Gratuit – de 16 ans. Entrée gratuite le vendredi après-midi et le samedi matin de 10 h à 11 h. Plus d’infos sur : www.salon-tourisme-bretagne.fr et sur la page Facebook : www.facebook.com/salontourismebretagne