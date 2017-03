Salon du tourisme de Vannes : l’accessibilité à l’honneur

Un Village Tourisme Accessible sera mis en place à l’occasion du Salon du tourisme de Vannes 2017

La 3ème édition du Salon du tourisme de Vannes aura lieu du vendredi 10 mars au dimanche 12 mars 2017, au Parc Chorus de Vannes. Particularité de cette nouvelle édition : l’accent sera mis sur la thématique « Accessible à tous » en partenariat avec l’association Tourisme et Handicaps.

Ainsi, un « Village Tourisme accessible » sera mis en place tout au long de l’événement et portera sur de nombreux domaines : Les hébergements, les sites de loisirs et touristiques, les agences, les équipementiers, les transports… Les exposants y présenteront leurs offres adaptées et/ou labellisées. « Le village tourisme accessible ne sera pas réservé qu’aux adhérents et labellisés de l’association Tourisme et handicaps, précisent les organisateurs. Il comprendra également des entreprises, établissements, associations, équipementiers, offices de tourisme, acteurs économiques ou culturels des secteurs concernés par le tourisme et par l’accessibilité ».

Un temps fort consacré aux professionnels sera organisé le vendredi 10 mars, de 14h à 19h. « Responsables de groupes, comités d’entreprise, séniors… Venez découvrir les offres des exposants afin de préparer vos séjours, événements et activités de groupes à la carte et adaptés à chacun ! », commentent les organisateurs. À noter qu’un atelier dédié aux professionnels du tourisme sera animé par Sophie Papin gérante Accessitour (correspondante régionale de l’association nationale Tourisme & handicaps), et Laurence Burel Coordinatrice marque Tourisme et Handicap, le vendredi 10 mars de 16h à 16h45. Au programme de cet atelier :

« Présentation générale de la marque Tourisme et Handicaps »

Témoignages :

– « La marque perçue par une personne en situation de handicap ». Intervention de Sylvie Ganche Salariée sur le site culturel de Rennes « Les Champs Libres » au poste service des publics. En quoi la marque Tourisme et Handicap s’adapte aux besoins des personnes en situation de handicap.

– « Adapter son offre touristique ». Intervention d’Éric Chatelier Propriétaire du camping Duguesclin à Saint-Coulomb. Comment adapter son offre touristique aux besoins d’une personne en situation de handicap ? La procédure d’intégration de la marque : Quelle est la marche à suivre pour intégrer la marque ? Comment se faire connaître en ayant intégré la marque ?

– « Recevoir un public en situation de handicap ». Intervention de Virginie Lepage Responsable du site des mégalithes de Carnac. La conception d’outil de médiation accessible en partenariat avec les associations.

Temps de débat/ Echange avec le public

Le mot de la fin : Co-animé par Sophie Papin et Laurence Burel : « La facilité d’intégrer sa structure à la marque, des astuces pour éviter le surcoût du réaménagement ».

Organisé pour la troisième fois, le Salon du tourisme et des loisirs nature de Vannes compte plus de 100 exposants répartis sur une surface de 10 000 m².

Plus d’informations sur le salon du tourisme de Vannes : www.salon-tourisme-bretagne.fr