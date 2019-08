Salon du Grand Pavois : un espace dédié au handicap

Comme chaque année, le Salon Nautique International du Grand Pavois ouvre ses portes au grand public à La Rochelle du 14 au 19 septembre. Avec plus de 860 exposants, 700 bateaux dont 300 à flot, le site accueille plus de 100 000 visiteurs sur six jours. A cette occasion, la Mutuelle Intégrance met en place pour la 3ème année consécutive le Pôle Handi Cap’Access, un espace dédié au handicap.

Le pôle Handi Cap’Access

Il s’agit d’une plateforme d’informations organisée par la Mutuelle Intégrance, le Comité Départemental Handisport 17 et le Comité Départemental de Sport Adapté 17, avec l’appui du Grand Pavois et le soutien du Conseil Général de Charente-Maritime. Le pôle Handi Cap’Access accueillera les associations, particuliers ou résidents de structures adaptées.

Les personnes présentes sur le pôle renseigneront et orienteront les visiteurs sur les loisirs nautiques praticables dans la région selon leur handicap. Elles proposeront à ces derniers de pratiquer sur place, des activités sportives adaptées gratuites : ski nautique, plongée, access dinghy, bateau habitable, kayak…

Le Salon du Grand Pavois : un évènement incontournable

Depuis 1973, le Grand Pavois est un lieu d’échange et de rencontre. Evènement majeur du calendrier nautique international, il réunit les professionnels et amateurs des loisirs nautiques.

Les visiteurs pourront découvrir sur les 100 000 m² d’exposition de nombreux espaces aménagés : le Village Escale, le Village Bois, l’Espace Pêche, le Hall Escale Voyages… Cette année, le pays Invité d’Honneur est Bulgarie – Ville de Varna.

Rendez-vous

Salon du Grand Pavois

Port des Minimes de la Rochelle

17000 La Rochelle

Un point d’accueil est prévu sur l’espace La Plage, près de l’activité kayak pour se rendre sur le pôle Handi Cap’Access. Chacun peut réserver, jusqu’au 9 septembre 2011, son entrée au salon, à tarif préférentiel (au 06 33 49 35 41 ou poitiers@integrance.fr)