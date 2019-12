Salon des maires: le FIPHFP valorise les collectivités locales exemplaires

Aujourd’hui, mercredi 24 novembre à 11h, le FIPHFP, partenaire de la 1ère édition du Prix Accessibilité Insertion Handicap du Groupe Moniteur remettra via les mains de son président Didier Fontana, le prix Accessibilité Insertion Handicap – catégorie Emploi à des collectivités locales ayant mené une ou des actions exemplaires pour le recrutement ou le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap. Lancé par la Gazette des communes et le Courrier des maires, sous le patronage du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ce prix récompense toute initiative achevée, innovante et importante pour les personnes en situation de handicap.

Le stand du FIPHFP se situe pavillon 2.1 – B51

Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements de postes, formations, apprentissage…). Mis en place en juin 2006, le FIPHFP intervient sous forme d’aides au cas par cas demandées par les employeurs à la plateforme en ligne, ou de conventions pluriannuelles. Les 200 employeurs publics (ministères, villes, Conseils généraux et régionaux, hôpitaux…) qui ont conventionné avec le Fonds et ceux qui ont eu recours à ses aides par le biais de sa plateforme, regroupent plus de 60% des effectifs des trois fonctions publiques. Les engagements de ces employeurs portent sur des objectifs de 15 000 recrutements et 15 000 maintiens dans l’emploi de travailleurs handicapés.

www.fiphfp.fr