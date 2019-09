Salon des maires et des collectivités locales : le FIPHFP met l’accessibilité à l’honneur

Pour la 4ème année consécutive, le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) est présent, du 22 au 24 novembre prochain, Porte de Versailles, au Salon des Maires et des collectivités locales 2011. Stand, Handicafé spécial Fonction Publique, partenariat du Prix Accessibilité du Groupe Moniteur et conférence sur le thème de l’accessibilité… Le FIPHFP renforce sa présence afin d’informer, le plus précisément possible, les élus, décideurs et techniciens des collectivités locales.

Le FIPHFP, partenaire du 2ème Prix des Collectivités Accessibles Catégorie Emploi

Mardi 22 novembre, Roselyne Bachelot, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, et François

Sauvadet, Ministre de la Fonction publique, vont remettre, sur le salon, les Prix des Collectivités Accessibles.

Le FIPHFP est partenaire du prix Catégorie Emploi qui sera décerné à des collectivités locales ayant mené une ou des actions exemplaires pour le recrutement ou le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap.

Lancé en 2010 par la Gazette Santé-Social et le Courrier des Maires, ce prix récompense toute initiative achevée, innovante et importante pour les personnes en situation de handicap.

Date et horaire : Mardi 22 novembre de 11h à 12h30

Lieu : Pavillon 2.1 – Village territorial

Handicafé spécial Fonction Publique

Dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, qui précède le salon, le FIPHFP et L’ADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, organisent, pour la 1ère fois, un Handicafé consacré à la fonction publique. Cette manifestation se veut un lieu de rencontres efficaces entre employeurs des trois fonctions publiques et demandeurs d’emploi handicapés. A ce jour une quinzaine d’employeurs sont inscrits (Préfecture du Police de Paris, ville de Suresnes, Conseil général de Seine-Saint-Denis, Caisse des Dépôts, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé…)

Date et horaire : Mardi 22 novembre de 14h30 à 16h30

Lieu : Pavillon 2.2 – salle 21

Conférence Accessibilité du FIPHFP

Le FIPHFP propose, mercredi 23 novembre, une conférence sur le thème : « Pour un emploi public accessible à tous les handicaps : vos aménagements financés par le FIPHFP ». Ce temps fort sera l’occasion de présenter les enjeux liés à la question de l’accessibilité des locaux professionnels, les mesures de financement décidées par le Fonds en septembre dernier, les différentes opérations

finançables et le mode opératoire pour les demander.

Date et horaires : Mercredi 23 novembre de 12h30 à 13h30

Lieu : Pavillon 2.2 – salle 22