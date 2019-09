Les 9 et 10 décembre 2009, l’Espace Champerret accueillera la deuxième édition du Salon de l’Emploi Responsable : plus de 15 000 visiteurs attendus, 100 exposants, plus de 3 000 offres d’emploi dans

le secteur de l’économie sociale et solidaire, des rencontres directes entre entrepreneurs sociaux et porteurs de projets

innovants, des conseils pour monter son projet.Date et lieu: mercredi 9 décembre de 10h à 19h et jeudi 10 décembre de 10h à 18h Espace Champerret – avenue de la Porte de Champerret – Paris 17ème http://www.lemploi-responsable.com/