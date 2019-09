Avec plus de 230 exposants sur 7 500 m² d’exposition et 10 000 visiteurs attendus, AUTONOMIC Grand Ouest 2011 est le salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la dépendance pour une meilleure autonomie des personnes, à domicile et/ou en institution. Le salon Autonomic Grand Ouest 2011 aura lieu les 29 et 30 septembre à Rennes, Parc des Expositions Aéroport, Hall 5.

Salon professionnel et grand public, il s’adresse : – aux industriels, fabricants et revendeurs d’aides techniques et de matériels adaptés,

– aux établissements sociaux et médico-sociaux, – aux professionnels de la santé et du social, aux collectivités, – aux utilisateurs – personnes handicapées, personnes âgées dépendantes et à leur entourage.