Salon Admission Postbac les 11 et samedi 12 janvier

Les fêtes passées, le bac en ligne de mire, les élèves de Terminale doivent déjà penser à leur inscription dans le supérieur et décoder une procédure APB souvent source de stress pour eux comme pour leurs parents.

Le salon APB, ses 150 exposants, ses 30 conférences experts et ses entretiens d’orientation personnalisés (1215 réalisés en 2012), leur apporte tout l’accompagnement nécessaire pour passer cette étape en toute sérénité. 10 jours avant le démarrage officiel des inscriptions, le salon APB lance véritablement la campagne Admission Postbac et plus de 40 000 visiteurs sont attendus pour cette 4e édition.

En 2013, le Salon APB place le handicap au cœur de son dispositif avec 2 espaces dédiés :

– Sur l’espace Accueil Handicap Conseil à l’entrée du salon, les jeunes recevront conseils et soutien pour poursuivre leurs études et réussir leur insertion professionnelle. Pour les accompagner, le CIDJ (centre d’information et de documentation jeunesse), l’association Droit au savoir, la FEDEEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap), les MDPH du 75 et 92 (maisons départementales pour le handicap), l’Onisep, le RHO de l’Académie de Paris (Réseau Handicap Orientation) et les universités (Cergy, Panthéon Assas, Diderot, IUT d’Orsay) seront présents. Bénévoles et traducteurs en langue des signes accompagneront ensuite les élèves sur le salon, selon leurs souhaits d’orientation.

– Sur l’espace Entreprises, les lycéens en situation de handicap pourront rencontrer directement les responsable de mission handicap de grands groupes (Crédit Agricole SA, Orange, Groupe Pages Jaunes, Thalès…) et découvrir ainsi leur différents dispositifs d’accès à l’emploi.

Salon Admission Postbac – 11 & 12 janvier 2013

Rencontres Universités Entreprises – 27 & 28 mars 2013

