Salle de sport accessible : Une première initiative à Lyon

Une salle de sport accessible à Lyon

Elle a ouvert ses portes en octobre 2018. S.P.O.R.T (ou Stimulating People & Organizing Recreational Therapies) est la première salle de sport accessible en France, elle est spécifiquement adaptée au handicap moteur.

Installée dans le 7e arrondissement, dans les locaux de l’ENS, elle a été construite à l’initiative de Vance Bergeron, directeur de recherche franco-américain au CNRS devenu tétraplégique suite à une grave chute à vélo en 2013. C’est suite à cet accident qu’il a créé l’association ANTS, dont l’équipe s’est donné pour but de créer le lien manquant entre la recherche et la communauté des personnes en situation de handicap moteur. Son premier objectif est ainsi de rendre accessible l’activité physique aux personnes en situation de handicap moteur. « La salle S.P.O.R.T. permet d’accéder aux dernières avancées technologiques, notamment pour gagner en autonomie ; mais c’est également la possibilité de fréquenter une salle de sport, comme tout le monde, et de se retrouver entre amis, commentent ses créateurs. Les équipements proposés ont notamment recours à la stimulation électrique musculaire : ils permettent, en déclenchant des contractions musculaires, de mettre en mouvement les membres paralysés, favorisant ainsi la circulation sanguine tout en recréant de la masse musculaire ».

Pour en savoir plus sur cette salle de sport accessible à Lyon : https://ants-asso.com/