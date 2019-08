Sale Petit Bonhomme chante Brassens en Langue des Signes

Chanter en langue des signes, c’est possible. Et comme il faut le voir pour le croire, les membres du groupe Sale Petit Bonhomme le démontrent à travers leurs deux spectacles « Sale Petit Bonhomme fait Chanter les Mains et Dire les Signes » (2011) et « Mon Brassens » (2013), proposés au public avec une traduction simultanée en langue des signes française. Créé en 2006, ce groupe a décidé, depuis 2010, de se consacrer à l’écriture de chansons à texte sous la forme de « créations bilingues autour de la poésie visuelle de la langue des signes française ».

