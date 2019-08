Devenez partenaire du documentaire “La Saison des tourteaux”

Qu’est-ce que la beauté quand on est malvoyant profond, et que l’on vit à Étretat : territoire de plus en plus réduit à une image plus qu’à une expérience réelle de son paysage ?

Christophe a la cinquantaine, il vit depuis vingt ans à Étretat et est malvoyant profond, une cécité avec laquelle il a grandi. Son histoire se joue et se rejoue à chaque pêche au rocher. Derrière la falaise, sur l’estran, Christophe pêche « à la tâte » étrilles, tourteaux, parfois homards, dans un espace quasi lunaire, où personne ne s’aventure.

Nous découvrons avec lui une autre histoire que celle de l’ « ancien village de pêcheurs » que l’on veut bien raconter aux touristes. Avec elle, c’est la possibilité d’appréhender l’environnement d’une manière plus sensible qui se dessine, où la transmission, le partage, la convivialité, résistent encore.

« Aux côtés de Christophe, j’invite le spectateur à vivre une expérience esthétique et sensorielle, à découvrir une beauté cachée d’Étretat.»

Martin Benoist, réalisateur

Equipé de la dernière Gopro, le réalisateur travaille le cadre et le son pour intensifier l’immersion. Il bénéficie des conseils d’un chef opérateur (Matthieu Chatellier, Voir ce que devient l’ombre) et d’un ingénieur du son (Antoine Corbin, Ni le ciel ni la terre). Le film sera monté par Ariane Doublet (Green Boys) et diffusé à partir du printemps 2020 sur France 3 Normandie et France 3 National.

Nous avons besoin de vous : Aujourd’hui, nous avons besoin de réunir 15 000 € pour finaliser le film et notamment son audiodescription et son sous-titrage sourds et malentendants. Comme la Fondation Valentin Haüy, la Région Normandie et le CNC, rejoignez-nous dans cette aventure.

Devenir partenaire de ce film, c’est :

– Participer à la sensibilisation du grand public au handicap visuel.

– Mettre en lumière une pratique traditionnelle de la pêche à pied qui tend à disparaître.

– Bénéficier de la visibilité sur France 3 et dans les festivals à travers votre nom/logo au générique et sur l’ensemble des outils de communication.

– Permettre de découvrir une face cachée d’Etretat et de ses falaises mondialement connues.

HANDIRECT est partenaire de ce documentaire

Découvrez en exclusivité quelques images de tournage

L’association Pays des Miroirs est, depuis 2007, un acteur de la production cinématographique et télévisuelle, basé en Normandie. Ils ont à coeur de produire des documentaires de création, ouverts sur le monde, politiques et cinématographiques. Ils sont notamment les producteurs de La Mécanique des Flux de Nathalie Loubeyre. Contact : Eric Jarno – eric@paysdesmiroirs.com – www.paysdesmiroirs.com – 06 83 61 41 36