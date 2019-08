Saisir les cadeaux de l’existence

Nous sommes tous des alchimistes en puissance, capables de transmuter les épreuves en inestimables présents. Nous pouvons tous saisir à bras le corps ce qui fait la trame de notre vie quotidienne, sans nous voiler la face, sans juger, sans projeter de fantasmes pour masquer cette réalité. Les évènements, petits ou grands, tristes ou gais, heureux ou douloureux, prennent une autre valeur. Le plus infime devient une source d’évolution, d’épanouissement. Ce n’est pas la vie qui change alors, c’est notre façon de la regarder et de nous y adapter. Heureusement, les cadeaux que nous fait la vie ne prennent pas toujours la forme de rudes épreuves. Parfois, il suffit d’un sourire éclatant, croisé dans la rue, sans raison ni enjeu relationnel, pour ensoleiller une journée. Ça aussi, c’est un cadeau de la vie !

Tout comme les rencontres ou les opportunités de changement professionnel. Mais souvent, rétrécis que nous sommes par les œillères qui bouchent notre horizon, nous ne voyons rien, nous ne saisissons aucune chance. Il faut alors un message brutal et violent (maladie, deuil, accident…) pour nous réveiller. Qu’importe, du moment que l’alchimie a lieu. Certaines personnes se croient poursuivies par la malchance. Des nuages semblent s’accumuler au-dessus de leur tête et tout ce qu’elles tentent a l’air voué à l’échec. Est-ce le sort qui s’acharne sur elles pour on ne sait quelle injuste raison ? Ou portent-elles une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, puisqu’elles gardent les yeux obstinément fixés sur les retards et les contrariétés, sans jamais oser les poser sur les cadeaux que la vie leur fait ? Car nous en recevons tous, des cadeaux ! Et si certains semblent plus gâtés que d’autres, c’est peut-être seulement parce qu’ils sont plus disponibles, plus ouverts à ce que l’existence leur offre… Personne ne court le moindre risque à saisir ce qui passe à portée de ses mains. Voici quelques conseils qui vous aideront à mieux repérer les cadeaux que vous fait l’existence, vous en saisir, sans attendre que le pire ait besoin d’arriver pour vous réveiller…

Les outils qui aident à accepter les cadeaux de la vie

– Mon besoin de sécurité est moins important que je ne le crois.

La recherche de sécurité nous pousse parfois à refuser ce que nous sommes vraiment. Nous changerions bien de métier, de couple, de lieu de vie… Mais pour cela, il faut oser, il faut lâcher la branche que l’on tient fermement en main avant d’en attraper une autre. La résistance au changement nous prive de nouveaux cadeaux. Tout cela au nom d’une sécurité illusoire. La vie n’est pas un lieu sûr, autant l’admettre tout de suite !

– Je décide de ne plus gâcher le quotidien qui m’est offert…

Et surtout pas pour de mauvaises raisons ! Comme par exemple la peur de ne pas correspondre au regard que les autres posent sur nous, l’angoisse de ne pas répondre à leurs attentes, la peur d’échouer qui nous interdit d’entreprendre. Si nous cédons à ces empêcheurs d’agir, nous nous privons de tout ce que la vie nous aurait apporté si nous avions osé bouger. Alors autant s’enrichir d’expériences…

– J’accepte d’être aimé…

Nombreux sont ceux qui s’enferment dans des situations amoureuses invraisemblables, inextricables, simplement parce qu’en eux, une petite voix murmure en permanence qu’ils ne méritent pas d’être aimés. Nos méritons tout l’amour du monde ! Tous autant que nous sommes. Il fait partie des cadeaux que l’univers nous fait. Il peut se manifester à n’importe quel moment, n’importe où… Laissons-lui la porte ouverte !

– Je fais confiance à ma vie.

Notre vie ne nous veut pas de mal. Jamais ! Elle ne nous veut que du bien. C’est nous qui bloquons parfois ce mouvement juste, cette belle énergie, à cause de nos peurs. Rétablir une relation de confiance saine et sereine avec notre vie, c’est faire un pas sur le chemin de l’acceptation. Un chemin qui mène tout droit à une mine de cadeaux que l’on ne voit même pas quand on est aveuglé par la méfiance.

– Je m’efforce d’identifier mes vrais désirs.

L’existence peut nous aider à aller dans la direction qui nous convient vraiment. Mais pour cela, encore faut-il en avoir une petite idée ! Pour y arriver, nous devons nous débarrasser de tout ce que l’éducation, les projections de nos parents, les images sociales, les illusions de la jeunesse… ont imprimé en nous. Alors le diamant peut se dégager de sa gangue. Alors nos vrais désirs peuvent enfin dessiner notre chemin…

– Tout a un sens dans la vie que je mène et dans les événements que je traverse…

Tout ce que nous vivons nous raconte quelque chose… Ce sont autant d’indications sur nous, sur notre relation à la vie, sur nos liens avec les autres… Le simple fait de trouver un sens à ce que nous traversons, notamment aux choses difficiles à vivre, permet d’en tirer des leçons profitables… Ce serait dommage de se priver de cet extraordinaire outil. C’est ainsi que, peu à peu, on transforme les épreuves en cadeaux !

– Chaque matin, j’ouvre mon cœur à ce qui peut m’arriver dans la journée.

À tout ce qui peut arriver, le pire comme le meilleur. En l’acceptant à l’avance… En faisant confiance… On ne court aucun risque à ouvrir ainsi son cœur, au contraire. On peut alors distribuer de l’amour autour de soi par un geste, une attention, une attitude, parfois un simple sourire, un regard… Et cet amour est comme des graines que l’on sème au vent. La vie nous le rend, sous forme de cadeaux inattendus…

Marie Borrel

À lire,

« 81 façons d’accepter les cadeaux de la vie », Marie Borrel, Éditions Trédaniel, 88 pages.