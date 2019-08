Saint-Priest Vice champion de la coupe de France de cécifoot.

Deuxième marche du podium pour le club Cécifoot Saint-Priest, qui continue, d’année en année, son ascension vers les sommets. Arrivé troisième de la Coupe de France en 2008, le club rhodanien, ne pouvait que viser mieux cette saison. Saint Priest est passé en effet à deux doigts de remporter son premier trophée face à Bordeaux, le tenant du titre, en finale de la Coupe de France de Cécifoot qui se déroulait à Saint-Étienne ce week-end dans l’enceinte du Stade Geoffroy-Guichard.

Les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée dans tous les secteurs du jeu. A l’issue du temps réglementaire, aucun but n’a fait trembler les filets de part et d’autre. C’est la séance de tirs au but qui a permis de départager les deux équipes. Mais là Bordeaux a montré sa suprématie et s’est imposé.