Saint-Nazaire: Handi-Rêves participe aux Journées européennes du Patrimoine:

Placée sous le signe de « l’accessibilité du patrimoine pour tous », cette édition 2009, organisée par Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine et Handi-Rêves,

propose une visite de la ville de Saint-Nazaire en autocar équipé pour accueillir personnes à mobilité réduite (notamment en fauteuil roulant) et personnes valides. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de Saint-Nazaire et les grandes étapes de son développement. Rdv : Écomusée de Saint-Nazaire, départs à 14h et à 16h (horaires donnés à titre indicatif), durée 1h30 environ. Gratuit mais réservation obligatoire au 02 51 10 03 03