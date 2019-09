Saint-Lazare fait peau neuve

En 2011, la deuxième gare de Paris devrait offrir une meilleure accessibilité aux voyageurs (dont de très nombreux Normands), en plus d’un espace commercial de 10 000 m2.

La plus ancienne gare de Paris redore enfin son blason. Créée en 1837, la gare Saint-Lazare n’avait pas été rénovée depuis 1970. Elle était arrivée à saturation et commençait sérieusement à avoir besoin d’être remise au goût du jour.

Les travaux démarrés en 2003 font partie du plan « Destination 2012 », qui vise à améliorer le développement du transport de proximité et à moderniser les gares. En plus de faciliter l’accès aux quais, la gare vise à se muer en un espace pratique et agréable, afin de répondre aux exigences des 450 000 voyageurs qui la traversent chaque jour. Les Normands, nombreux à la fréquenter, profiteront également de ces améliorations. Tous les jours, 26 trains Corail Intercités circulent entre la gare Saint-Lazare et la Haute-Normandie (ligne Paris-Rouen-Le Havre, dans les deux sens de circulation) et 54 entre Saint-Lazare et la Basse-Normandie (ligne Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Trouville-Deauville, dans les deux sens de circulation). A ce trafic s’ajoutent des trains TER Haute-Normandie entre Paris et Rouen.

Au programme de cette rénovation : mise en service d’ascenseurs pour personnes à mobilité réduite, contrôle automatique des billets, nouvelles stations de taxis plus proches des quais, un espace consacré aux commerces qui doublera, passant ainsi à 10 000 m2. La première partie des travaux, comprenant la rénovation du quai transversal, du passage et de la cour d’Amsterdam, ainsi que le relogement des agents, sera achevée courant 2008. Restera à élargir le passage entre la salle des quais et celle des pas perdus, puis à achever la construction de deux parkings souterrains.