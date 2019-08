Saint-Germain au Mont d’Or à l’heure du handicap

Une journée pas comme les autres, samedi 24 avril à partir de 10 heures, salle Maryse Bastié à Saint Germain au Mont d’Or, pour une rencontre avec le handicap…Un programme festif et interactif attend petits et grands, qui s’initieront au côté des personnes en situation de handicap, au théâtre à l’écriture de poésie, à la poterie, aux dessins et à la peinture. Chacun aura aussi la possibilité de créer des cartes d’évènements (naissance, mariage…), de se faire maquiller…Des tournois de football, de tir à l’arc, de pétanques… réalisés en fauteuil roulant permettront d’appréhender le maniement de ces assises particulières et prendre conscience des difficultés rencontrées.

Des « tours » de side-cars et de joëlettes initieront les visiteurs aux joies de ces « sports pas comme les autres ».

Chaque visiteur pourra aussi « élire» la plus belle peinture réalisée par certains artistes résidents, parmi les 15 proposées. L’élue fera l’objet de la carte de vœux de l’ARIMC pour 2011.

Enfin, bien sûr les établissements de l’ARIMC proposeront de découvrir l’univers des 700 résidents et ses 900 salariés, en proposant, des films réalisés, écrits et interprétés par des personnes IMC d’un atelier vidéo… (Libertés, Francesca, Boxe mon cœur…) mais aussi, la présentation du film sur la rencontre d’une équipe de personnes handicapées avec les dauphins en Mer Rouge.

Un véritable exploit s’il en est pour toute l’équipe de l’apprentissage de la natation en piscine, à la rencontre des dauphins, sous l’eau, en pleine mer.

Le service loisirs et vacances de l’ARIMC quant à lui, présentera ses différentes activités (vol à voile, voile, ski, sortie cinéma, restaurant…) rendues possible, grâce à la présence de bénévoles, aux dons individuels et aux adhésions à l’association.



A partir de 18 heures 30, un diner spectacle, suivi d’une soirée dansante avec un DJ permettra de clore cette journée dans la joie et le bonheur d’avoir pu aussi contribuer à faire œuvre caritative. (Coût du diner : 20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans)

L’accès à cette journée est gratuit, certaines animations peuvent faire l’objet d’une participation minimale au profit de l’association ARIMC.

Renseignements et inscriptions pour le diner spectacle : Comité des Fêtes, Gilbert Molleron 06 85 03 81 47 ou gilbert.molleron@orange.fr