Saint-Emilion accessible

L’Office de tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion s’associe aux 6èmes Journées Tourisme et Handicap les 31 mars et 1er avril 2012.

L’Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion est un établissement labellisé Tourisme & Handicaps pour les quatre types de handicaps (moteur, mental, auditif et visuel). A ce titre il s’associe une nouvelle fois à l’initiative de l’association Tourisme et Handicaps, en proposant des visites guidées gratuites et adaptées le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril. Deux visites guidées d’une durée de 1 heure seront proposées chaque jour à 11h et 15h afin de faire découvrir plusieurs monuments dont l’église monolithe (pour une bonne organisation, la réservation est conseillée).

Cette action s’inscrit dans la politique de l’Office de Tourisme de développement d’une destination adaptée à tous : création de parcours accessibles dans la cité, conseils aux prestataires qui souhaitent s’orienter vers le label ou mise à disposition du grand public d’une liste des équipements et services labellisés sur son territoire. Des actions qui contribuent à l’accès aux vacances et aux loisirs pour les personnes en situation de handicap.

Pour rappel, l’église monolithe est accessible aux personnes en situation de handicap tous les jours, toute l’année dans le cadre des visites guidées organisées par l’Office de Tourisme. Il suffit de prendre contact avec les conseillers en séjour avant la visite.

Informations et réservations :

Site internet – 05 57 55 28 28 et accueil@saint-emilion-tourisme.com