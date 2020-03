Sac à sapin : l’envers du décor

Créé et géré par Handicap International, ce produit-partage écologique est le résultat d’une longue chaîne de solidarité.

Handicap International est la première association à développer ses propres produits. Elle gère toute la chaîne de conception des Sacs à Sapin, de la production jusqu’à la livraison en magasins en passant par la transformation et le stockage. En 2010, les ventes de Sac à Sapin ont permis à Handicap International de collecter 700 000 euros pour financer les actions sur le terrain aussi bien à long terme (éducation, santé, réadaptation…) qu’à court terme, notamment face à des situations d’urgence (Haïti, Pakistan…).

Une vingtaine de personnes handicapées travaillent au conditionnement du produit dans un Ésat (Établissement et Service d’Aide pour le Travail) situé à Mornant dans le Rhône. Ce geste témoigne de la volonté d’Handicap International d’accompagner les personnes handicapées dans leurs projets professionnels au sein d’un environnement adapté (soutien médical et social).

Écologique Composé de céréales non-OGM produites en France, le Sac à Sapin respecte l’environnement. Entièrement biodégradable et compostable, il est labellisé « OK Compost » depuis 2005.

Contrairement à un sac ordinaire en plastique, le Sac à Sapin est accepté en déchetterie avec les déchets verts où il se composte en seulement quatre à huit semaines.

Ce produit est disponible dans toutes les grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes et pépiniéristes et sur la nouvelle boutique en ligne www.boutique-handicap-international.com. Chaque « consom’acteur » reverse au minimum 1,30 euro permettant alors de financer des actions sur le terrain.