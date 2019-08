Sac à Sapin 2008

Instigateur de cette campagne annuelle, Handicap International insiste sur le fait que le Sac à Sapin est un produit 100% biodégradable et 100% compostable. De plus, il est conditionné par des personnes handicapées et fabriqué en France. C’est un produit qui décore le pied du sapin et, une fois les fêtes passées, emballe proprement le sapin pour le jeter.

Le Sac à Sapin est vendu à 5 Euro dont 1,30 Euro vient financier les actions en faveur des personnes handicapées.

Cette année, Handicap International espère battre un nouveau record de ventes et, ainsi, de fonds collectés, Il compte sur la participation de chacun.