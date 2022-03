Rugby-fauteuil : Les Bleus remportent le titre de champions d’Europe !

Ecouter article Ecouter article

L’équipe de France de rugby-fauteuil a réalisé un immense exploit ce samedi 26 février, à Paris : elle a été sacrée championne d’Europe en battant les grands favoris britanniques.

Ils l’ont fait ! L’équipe de France de rugby-fauteuil a été sacrée championne d’Europe ce samedi 26 février 2022, à la Halle Carpentier de Paris. Les Bleus sont venus à bout des britanniques sur le score de 44 à 43. Un exploit monumental d’autant plus que la Grande-Bretagne restait sur trois titres consécutifs aux Championnats d’Europe, mais aussi sur une médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Les Bleus, qui restent sur une 6e place aux Jeux de Tokyo, peuvent être fiers d’eux comme l’indique Cédric Dubord, l’un des entraîneurs des français : « Les joueurs ont parfaitement appliqué les consignes. On a fait un bon début de match, et mis une grosse pression, notamment sur les porteurs anglais ». Les bleus, entraînés par le trio Bob Vanacker, Cédric Dubord et William Ybert, écrivent donc l’histoire et remportent la compétition, qui était organisée à Paris du 22 au 26 février.

Un match fou dans une ambiance de feu

Et pour que la fête soit totale, il fallait un scénario magnifique dans ce match de rugby-fauteuil, et cela a été le cas. En effet, face aux britanniques, les français ont réalisé un match plein, une vraie finale pour s’imposer d’un point 44-43. Mais comme l’indique le score, rien n’a été facile dans cette rencontre. La France a mené 11-8 à la fin du premier quart temps, puis 21-18 à la pause.

En fin de partie, les bleus ont pris quatre points d’avance avant de connaître de petites frayeurs, comme le raconte Cédric Dubord : « Les anglais n’ont rien lâché, ils ont su remonter au score mais on a su tenir, c’est la victoire d’un groupe ». Il faut dire que le public en ébullition a bien aidé la France. La halle Carpentier, acquise logiquement à la cause des Bleus a retenu son souffle jusqu’au bout dans cette finale indécise. Au coup de sifflet final, une belle communion entre l’équipe et le public a eu lieu.

Mieux connaître l’Euro de rugby-fauteuil

Bien que l’équipe de France ait un excellent niveau, le rugby-fauteuil reste encore méconnu pour le grand public. L’occasion était donc belle avec ce championnat organisé en France, de permettre au public de mieux connaître ce sport. Cet Euro a donc était une belle réussite : 1 semaine de compétition réunissant 8 équipes avec 4 matchs par jour. Ce qui a permis la tenue de 20 rencontres tout au long de la semaine. Ce n’est pas moins de 100 joueurs internationaux qui s’étaient donné rendez-vous dans la capitale française. Il est important de souligner que 4 places pour les mondiaux 2022 étaient à décrocher, les Bleus seront donc de la partie. La médaille de bronze revient au Danemark qui a vaincu l’Allemagne dans la petite finale. La Suisse, la Russie, les Pays-Bas et la Pologne finissent respectivement 5ème, 6ème,7ème et 8ème.

Pour en savoir plus sur le rugby-fauteuil : https://www.handisport.org/les-29-sports/rugby-fauteuil/

Tom Vignals