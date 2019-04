Rugby en fauteuil roulant : Venez découvrir le quad-rugby à Roubaix

European Rugby Sevens Cup : Promouvoir le rugby pour tous à travers le quad-rugby (rugby en fauteuil roulant)

Rencontre avec Harry Monfort, membre de l’association European Rugby Sevens Cup (ER7) et étudiant à l’EDHEC. L’association organise la 3e édition de son tournoi de rugby à sept qui proposera notamment un tournoi de rugby en fauteuil roulant.

Pouvez-vous vous nous présenter l’association European Rugby Sevens Cup (ER7) ?

L’ER7 est une jeune association ! Nous sommes des étudiants de l’EDHEC et surtout une belle bande de copains ! Cette année, nous organisons la 3e édition de notre événement. L’engouement produit par l’évènement est très encourageant quant au nombre de participants présents sur la prochaine édition.

Parlez-nous du tournoi de rugby à sept que vous organisez au Vélodrome de Roubaix.

Nous organisons chaque année un événement de rugby à sept au Vélodrome de Roubaix. Ce tournoi réunit de prestigieuses universités européennes lors d’un weekend. Ce tournoi gratuit se déroulera cette année au Vélodrome de Roubaix les 26, 27 et 28 avril. Près de 1000 personnes pourront assister à un tournoi féminin, un tournoi masculin et un tournoi de quad-rugby (rugby en fauteuil roulant). Nous avons présenté le quad-rugby aux visiteurs de la journée de sensibilisation au handicap à l’automne dernier. Il était possible de s’essayer à ce sport et de rencontrer les joueurs présents.

Pouvez-vous aussi nous parler de la journée des enfants « Kidday » lors de laquelle vous faîtes découvrir le rugby aux enfants ?

Nous passons des après-midis à leur faire découvrir le rugby et ses valeurs autour d’activités, de jeux sur un terrain. Nous avons un partenariat avec l’école de La Cordée à Roubaix et rencontrons les collégiens une fois par semaine. Nous adorons passer du temps ensemble et les élèves ressortent de leur après-midi avec le sourire aux lèvres ! Nous avons aussi pu en emmener onze d’entre eux au match de rugby France-Argentine le 17 novembre dernier, ils en étaient ravis !

Le Kidday c’est notre « journée des enfants ». Le 19 mars prochain dans les locaux de l’EDHEC, nous allons accueillir des enfants afin de leur faire découvrir le quad-rugby en partenariat avec Capgemini. Ils auront une fois de plus l’occasion de jouer au rugby l’après-midi sous la forme de diverses activités.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Nous organisons également un nouveau projet appelé Fan Cup. C’est un tournoi animation dans lequel des équipes (qui ne participent pas forcément au tournoi de rugby) pourront s’affronter lors d’épreuves sur des animations telles que le « bubble foot », le tir à la corde, la pétanque et bien d’autres ! L’idée est que chaque StartUp partenaire sponsorise une animation et est présente sur celle-ci afin de rencontrer les participants et promouvoir son activité. Cela permet aux StartUps d’avoir une vitrine vis-à-vis d’un public étudiant et que ces derniers puissent découvrir ces StartUps sous un visage plus agréable et original.

Plus d’infos sur : www.er7cup.com