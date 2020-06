Rugby à Toulouse

Dimanche 24 mai à 15h, un match de rugby handisport va opposer Toulouse à Clermont au gymnase Arnaué. Cette rencontre marque le rapprochement entre rugbymen valides et handicapés au sein des grands clubs. Le Stade Toulousain, qui a récemment ouvert une section handisport parrainée par Cédric Heymans, soutient ce match amical d’exhibition contre la section handisport de l’ASM (Association Sportive Montferrandaise.

Gymnase Arnauné à 15 heures 107 avenue Frédéric Estèbe, métro Barrière de Paris. Entre libre et gratuite. Plus d’infos sur : www.stadetoulousain-handisport.fr