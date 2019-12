RSA : la Ville de Paris ouvre un neuvième espace insertion

Olga Trostiansky, adjointe chargée de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion, et Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement, ont inauguré le neuvième espace insertion de Paris au 18, rue Ramus (20e). Cet équipement instruira toutes les nouvelles demandes de RSA de l’arrondissement et proposera aux nouveaux allocataires un suivi individualisé mêlant accompagnement social et professionnel.

Le 20e arrondissement regroupe à lui seul plus de 7.000 allocataires, soit 11,5 % des allocataires parisiens. Le dispositif départemental d’insertion de Paris propose à l’ensemble des personnes entrant dans le RSA une évaluation de leur situation par un travailleur social et un conseiller emploi détaché par Pôle Emploi. Cette évaluation, réalisée par les neuf espaces insertion, permet d’orienter vers Pôle Emploi pour les allocataires les plus proches de l’emploi, vers un service départemental ou une association pour les allocataires plus éloignés de l’emploi, ou vers la Caisse d’Allocations Familiales pour les allocataires ayant des enfants de moins de trois ans.

Ces espaces insertion sont chargés de l’accompagnement social et professionnel des allocataires dont la situation sociale permet la recherche d’emploi. Signataire d’un contrat d’insertion qui formalise son projet, l’allocataire rencontre tous les mois son référent avec qui il fait le point sur l’avancée de ses projets. À l’issue de deux ans d’accompagnement, si l’allocataire n’a pas retrouvé un emploi, il est bénéficiera d’un accompagnement par une autre structure (service social ou association).

L’espace insertion du 20e arrondissement proposera l’ensemble des services : accompagnement individualisé par des conseillers emploi et des travailleurs sociaux ; mise à disposition d’un cyberespace en libre accès pour la recherche d’emploi ; ateliers spécifiques pour les allocataires artistes et les créateurs d’entreprise ; permanences d’accès aux droits de la CPAM, du Barreau de Paris et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; actions collectives pour redynamiser les allocataires…

Le service est ouvert tous les jours de 9 heures à 17 heures. Courant 2012, l’espace insertion du 20e arrondissement s’installera dans ses locaux définitifs, rue Buzenval.