Roulez pour le tennis en fauteuil avec le BNP Paribas Open de France

Tennis handisport : la course pour les Jeux Paralympiques de Londres 2012 est lancée. Après Roland Garros qui voit s’affronter les 8 meilleurs mondiaux, le BNP Paribas lancera la compétition le 21 juin 2011.

La 26ème édition du BNP Paribas Open de France, tournoi majeur du circuit international de tennis handisport, ouvrira ses portes dans le parc de Sceaux (Antony-92), du 21 au 26 juin

2011 et réunira cette année encore les meilleurs joueurs mondiaux qui s’affronteront tout au long de la semaine afin de gagner des points au classement et ainsi se qualifier pour les

jeux paralympiques de Londres.

Premier tournoi de Tennis Handisport organisé en Europe, le BNP Paribas Open de France fait aujourd’hui parti des 9 plus grands tournois au monde. Il promet donc un tableau exceptionnel avec la présence des meilleurs joueurs mondiaux. L’an passé nos 2 favoris français Michael Jérémiasz (n°16) et Stéphane Houdet (n°2) s’étaient respectivement inclinés en ¼ et ½ finale face à leur homologue suédois Stefan Olsson (n°4). Lui même finaliste malheureux. Il s’était incliné face à l’inégalable n°1 mondial Shingo Kunieda 6/4 6/4. Tous 3 n’attendent qu’une chose : prendre leur revanche. De plus, le BNP Paribas Open de France prend pour sa 26ème édition une toute autre ampleur. À quelques mois des jeux de Londres, l’emblématique tournoi du parc de Sceaux

fait office de première étape dans la course aux qualifications. Pour l’occasion, un fauteuil customisé par un jeune artiste prendra place sur le site du tournoi. Les visiteurs pourront s’y asseoir et y être pris en photo afin d’affirmer leur soutient aux Français en liste pour une médaille d’or, si convoitée. Les photos seront disponibles sur un site Internet et diffusées pendant le tournoi sur écran géant. Avant de finir sa course sur les courts du BNP Paribas Open de France, le fauteuil fera une escale préalable à Roland Garros le 2 juin, sur les Champs Élysées puis au Trocadéro les 11

et 12 juin, puis dans le parc de Sceaux et ses alentours les 18 et 19 juin. L’entrée est libre et gratuite