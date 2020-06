Rouen accueille la semaine du Sport Adapté et le 1er Championnat de France de Tennis Sport Adapté !

Le Tennis Sport Adapté s’installe à Rouen ! Ce n’est pas quelques jours mais toute une semaine de tennis sport adapté qui a débuté le lundi 27 septembre pour finir le dimanche 3 octobre par le 1er championnat de France de Tennis Sport Adapté.

1er championnat de France de Tennis Sport Adapté

Le 1er championnat de France de Tennis de Sport Adapté est organisé cette année à Rouen, à l’espace de la Petite Bouverie, du 1er au 3 octobre 2010. Ce championnat est organisé par le tennis club d’YMARE, en coopération avec la Fédération Française de Sport Adapté ainsi que la Fédération Française de Tennis. Le club de tennis d’YMARE mène depuis plusieurs années un travail considérable dans le développement de l’accueil de publics en situation de handicap. Les bénévoles de ce club, à force de courage et de ténacité, ont permis que de jeunes handicapés mentaux puissent prendre des cours en club toutes les semaines, et ce depuis 2003. La réalisation de ce championnat de France de tennis adapté est une étape importante de l’engagement du club en direction de l’accessibilité des activités physiques et sportives.

Plus qu’un championnat national, c’est toute une semaine dédiée au sport et au handicap qui sera organisée avec :

– 3 jours d’animations sportives mixtes entre les écoles primaires, les collèges, les clubs de tennis et les instituts médico-éducatifs, qui permettront une découverte réciproque des jeunes et le partage de temps forts

– une journée de forum avec une conférence ayant pour sujet : « le tennis s’adapte à tous ».

Seront accueillies 1600 personnes durant cette semaine : 1000 jeunes lors des trois jours de rencontres mixtes avec les écoles, 250 personnes pour le forum et enfin 150 sportifs pendant le championnat.

Programme : Une semaine de sport adapté !

Au niveau local et régional, 3 jours seront consacrés à la mixité et à l’intégration au travers du sport, suivis d’un forum et du championnat de France.

Lundi et mardi : mixité de classes primaires et collège de Rouen et Agglo avec les établissements spécialisés pour les jeunes de 6 – 14 ans.

Mercredi : mixité dans un cadre associatif avec les écoles de tennis, les établissements spécialisés pour les jeunes, l’UNSS

Jeudi : organisation d’un Forum National sur le thème de l’intégration au travers du sport pour les personnes en situation de handicap, ainsi qu’une conférence ayant comme sujet « le tennis s’adapte à tous » qui aura lieu dans l’hémicycle du Conseil Régional de Haute-Normandie à Rouen, en présence des Présidents des Fédérations : Mr Gachassin, Président de la FFT et Mr Foucault, Président de le FFSA

Vendredi, Samedi et Dimanche : 1er Championnat de France de Tennis Sport Adapté (200 matchs – Adultes et Jeunes de plus de 16 ans)