Roue libre en Beaujolais

La journée « ROUE Libre », grande fête familiale du vélo et du roller organisée par le Département du Rhône, s’installe cette année encore sur la Voie Verte du Beaujolais. Depuis neuf ans, pour illustrer de manière ludique la promotion du vélo dans la région lyonnaise, le Département du Rhône organise la journée « ROUE Libre ». D’abord installée sur les bords de la Saône avant d’émigrer vers le parc départemental de Parilly, la manifestation se déroule désormais sur un itinéraire aménagé en pleine nature, dans le Beaujolais.

ROUE LIBRE 2009 se déroulera Dimanche 11 octobre 2009 de 10 h à 17 h sur la Voie Verte du Beaujolais (entre Saint-Jean-D’Ardières et Beaujeu) où le Département a créé une voie verte de 13 km, accessible à tous les visiteurs à roues… non motorisées (vélos, rollers, joggeurs, piétons avec poussettes, fauteuils roulants, etc.).

AU PROGRAMME :



– Démonstrations de BMX (acrobaties à vélo)

– Initiation au monocycle avec l’Ecole de Cirque de Lyon

– Animations premiers secours et sécurité routière pour les enfants (quiz, jeux, vidéos, etc.)

– Parcours technique « slalom et obstacles » pour les enfants en roller, avec le Cercle des Patineurs de Belleville

– Visite de Beaujeu organisées par l’office de tourisme de la ville

– Exposition « Le Massif de Saint-Rigaud , balade au cœur de la biodiversité », organisée par le Département avec la Communauté de Communes du Haut-Beaujolais et l’Association des amis de la Nature du Haut Beaujolais.

MAIS AUSSI :

– Accueil et information par les associations, clubs sportifs et offices de tourisme locaux

– Dégustation de produits du terroir (fromage, miel, confitures, jus de fruits, etc.)

– Aire de pique-nique sur place

– Stand de contrôle technique des vélos

COTE PRATIQUE

– Accès libre de 10 h à 17 h

– Accueil principal au point « Vélo » de Cercié

– Entrée aux 3 points vélo de Beaujeu, Cercié et Saint-Jean-d’Ardières

– Location gratuite de vélos adultes et enfants aux points « Vélo » de Cercié et de Saint-Jean-d’Ardières (pré-réservation sur www.rhone.fr )