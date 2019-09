Roselyne Bachelot présente le nouveau plan sida 2010-2014

Toute la population française, âgée de 15 à 70 ans, pourra se faire tester sur le sida, sans obligation, selon le plan sida 2010-2014 que vient d’achever la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, et révélé par Libération mercredi 6 octobre. Jusqu’à présent, rappelle le quotidien, les médecins ne proposaient le test qu’aux personnes ayant eu un comportement à risque ou à certains moments de leur vie. En décembre, une campagne nationale d’information appellera ainsi tous les professionnels de santé à proposer ce test à leurs patients, sans obligation, selon le ministère de la Santé.

D’après Libération, on compte autour de 150.000 séropositifs en France, mais près d’un tiers ignorent leur statut et on estime à près de 7.000 le nombre de personnes se faisant nouvellement contaminer chaque année, dont la moitié en Ile-de-France.

Par ailleurs, le plan prévoit la création d’un Comité national de pilotage qui suivra mensuellement l’application des mesures et leur efficacité avec des objectifs chiffrés : réduire de 50% les nouveaux cas en cinq ans, mais aussi réduire de 20% la mortalité ainsi que la prévalence des autres MST.