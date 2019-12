Roselyne Bachelot nie toute volonté de privatiser la santé

La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a estimé hier qu’il n’y avait “pas de privatisation de la santé” dans le projet de loi que doit examiner le Parlement au cours du mois de février, lequel, “au contraire”, vise à “réaffirmer le rôle de garant de l’Etat”. Elle a déclaré à l’AFP: “Il n’y a pas de privatisation de la santé. Au contraire, j’ai voulu à travers toute cette loi réaffirmer le rôle de garant de l’Etat dans notre système de santé. Je remarque d’ailleurs que, parfois dans la même phrase, on me reproche de privatiser et d’étatiser”, a-t-elle déclaré devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.

“J’ai voulu par exemple que les communautés hospitalières de territoire (permettant des regroupements d’établissements, ndlr) ne concernent que l’hôpital public pour préserver le statut public de l’hôpital public auquel je suis attachée de toutes mes fibres”, a-t-elle ajouté.

Cependant, “tous les établissements de santé – ça n’a rien à voir – peuvent être amenés à remplir des missions de service public”, a indiqué la ministre, en précisant: “pour la première fois (…), nous définissons les missions que les établissements de santé, quels qu’ils soient, doivent remplir”.

La future Agence régionale de santé (ARS), “garant de l’accès aux soins de la population, identifiera les territoires dans lesquels, en cas de carence ou d’insuffisance de certaines activités de soins, il convient de déléguer de telles missions à des établissements privés”, a-t-elle poursuivi.

“Cette participation à des missions de service public sera assortie d’obligations très fortes”, en matière de gardes médicales, accueil des “malades les plus en précarité” ou offre de “prestations à tarifs opposables” (remboursables), a également affirmé la ministre.