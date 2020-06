Rose emploi accompagne les femmes atteintes d’un cancer

Rose magazine, revue qui soutient dans leur quotidien les femmes atteintes d’un cancer, lance le site internet « Rose Emploi ». Objectif : soutenir les femmes après et pendant leur cancer, en leur proposant des réponses concrètes face aux problématiques de vie engendrées par la maladie et ses traitements. Plus particulièrement, Rose Emploi souhaite « aider chacune d’entre elles à comprendre ses droits et les choix qui lui sont offerts devant la difficulté de conserver les mêmes chances de promotion et d’évolution dans l’entreprise qu’auparavant ». Plus d’infos sur : www.rose-emploi.fr