Romans en gros caractères : “Never Mind” aux éditions de La Loupe

“Never Mind”, l’un des romans en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe

C’est le soir de Noël, il flotte dans Paris une atmosphère joyeuse. Personne ne se doute que dans la rue Saint-Nicaise, une charrette et un cheval tenu par une petite fille vont exploser, atteignant tous les passants alentour. Sauf Napoléon, le seul visé.

Le futur empereur veut punir ses opposants et Fouché en déporte plus de cent. Mais les véritables coupables demeurent introuvables. Parmi eux, Joseph de Limoëlan subit les pires remords. Fouché n’aura de cesse de le traquer.

Avec un brio remarquable, l’auteure saisit ce moment exceptionnel où un nouveau régime s’installe alors que le sang de la Révolution n’est pas encore sec. Au coeur de ces remous, elle se plaît à imaginer le quotidien d’anonymes qui ne mesurent pas toujours l’ampleur des événements politiques dont ils risquent d’être victimes.

De la chambre de Joséphine aux fossés de Vincennes, de la Bretagne aux Seychelles, des souterrains de Paris aux rivages de l’Amérique, ce roman au souffle puissant fouille l’Histoire et le coeur surprenant des hommes.

« Never Mind » de Gwenaële Robert. L’un des romans en gros caractères proposés par les éditions de La Loupe. 440 pages, 22,80 €, Taille 19, ISBN : 978-2-84868-981-4

