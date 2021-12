Romans accessibles en gros caractères : “Les sœurs Charpy”

Ecouter article Ecouter article

“Les sœurs Charpy”, l’un des romans accessibles en gros caractères des Éditions de La Loupe

Sonia, Barbara, Virginie, trois sœurs aux caractères diamétralement opposés. Après la disparition de leur père, elles se retrouvent héritières… d’une ferme au cœur du Berry ! Sonia, l’aînée, politiquement engagée, aimerait la transformer en ferme pédagogique. Barbara, la cadette, avocate d’affaires parisienne, aimerait tout vendre à son agent immobilier de mari qui y construirait le plus grand golf de la région. Pas question de vendre leur maison d’enfance, protestent les deux autres. Virginie, la benjamine, libraire et romantique, verrait bien un gîte rural pour tous les touristes et autres randonneurs qui sillonnent les bords de l’ancien canal de Berry. Mais qui s’en occupera ? Dans ces conditions, laquelle des trois aura raison ? Ce seront quelques secrets bien enfouis qui finiront par réunir les sœurs Charpy après quelques manigances qu’elles tourneront à leur avantage.

« Les soeurs Charpy » de Serge Camaille. 380 pages, 22,50 €, Taille 19, ISBN : 978-238-299-003-2

L’un des romans accessibles en gros caractères publiés aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

