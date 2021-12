Romans accessibles en grands caractères : “Ce matin-là”

Ecouter article Ecouter article

“Ce matin-là”, l’un des romans accessibles en grands caractères des Éditions de La Loupe

Douze ans plus tôt c’était son père qui s’écroulait terrassé par un AVC, et Clara a géré puisque sa mère en était incapable. Depuis Clara gère tout, très bien : une femme forte qui résiste au stress, aux emplois du temps surchargés, aux réflexions déstabilisantes de sa boss… Mais ce matin-là la voiture refuse de démarrer et c’est Clara qui s’écroule avec tout ce qui fait sa vie. Le burn-out est aussi une histoire de reconstruction mais que c’est difficile de mettre sa vie à plat pour faire un bilan et les choix qui seront les bons.

« Ce matin-là » de Gaëlle Josse. 300 pages, 20,50 €, Taille 20, ISBN : 978-238-299-018-6

L'un des romans accessibles en grands caractères publiés aux éditions de La Loupe.

