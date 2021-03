Roman sur le handicap et la guerre du Biafra : “Princesse blessée”

Ecouter article Ecouter article





“Princesse blessée” : Un roman sur le handicap sur fond de guerre au Biafra

Dans cet ouvrage tout à fait bouleversant, Regina Ubanatu raconte toute son histoire cinquante ans après la fin de la guerre du Biafra – ancien état sécessionniste situé dans la partie sud-est du Nigeria – le 15 janvier 1970. Un roman sur le handicap mais aussi sur la vie pendant la guerre et la reconstruction personnelle qui s’ensuit.

Dès l’âge de cinq ans, la maladie et la malnutrition causent la perte de l’usage de ses jambes. Elle se retrouve en fauteuil roulant et à partir de ce moment-là, une nouvelle vie commence pour Regina qui finit par s’installer en France.

Après avoir pris un nouveau départ dans sa nouvelle famille, Mary (prénom qui lui a été donné lors de son adoption) découvre à l’âge de douze ans que ses parents sont toujours vivants, qu’elle a des frères et sœurs et qu’elle a un autre prénom (Regina).

Étant donné qu’elle n’est pas une citoyenne française, elle se retrouve dans l’obligation de quitter le pays pour rejoindre le Nigeria dans une famille qu’elle ne connaît pas. Entre la rupture avec ses racines et les multiples questions identitaires en lien avec sa famille, face à toutes ces souffrances, Regina a créé en 2012 un fonds de dotation (neverforgetbiafra.org), qui s’inscrit dans une démarche humanitaire, culturelle et éducative visant à revisiter le conflit du Biafra à travers le parcours des enfants réfugiés, de leurs familles, et de tous les témoins de la guerre.

Longtemps en quête de réponses après avoir vécu dans les camps humanitaires biafrais, Regina a décidé d’évoquer toute son histoire à travers son splendide roman : « Princesse blessée » publié en 2019. Après un long travail de recherche et de recueil de témoignages, son ouvrage promet d’être passionnant et de susciter beaucoup d’émotions.

« Princesse blessée », Regina Ubanatu. Éditions Archipoche, 254 pages, 6,95 euros.

Robin Hubert