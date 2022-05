Roman sur le handicap et l’amyotrophie spinale : “Aime-moi si tu peux”

Ecouter article Ecouter article

“Aime-moi si tu peux” est un roman sur le handicap qui aborde la vie au quotidien avec une amyotrophie spinale

Séverine Vialon est professeur des écoles. Après « Entre père et fils » et « La clé du bonheur », ce troisième roman est son premier sur le thème du handicap.

Angèle est handicapée. Atteinte d’amyotrophie spinale qui la cloue dans son fauteuil roulant électrique. Malgré cela, elle a tout pour être heureuse : un travail qui lui procure satisfaction et reconnaissance, un homme qui l’aime et affronte à ses côtés la maladie et… un projet de mariage.

Mais cet événement, qui est censé être, pour toute femme, le « plus beau jour d’une vie », va faire resurgir en elle des blessures anciennes qu’elle pensait, ou espérait, refermées. Et lui rappeler un manque, qui l’empêche depuis tant d’années d’accéder au bonheur qu’elle mérite. Au fil des préparatifs, des secrets de famille vont émerger, des déceptions aussi… Angèle aura-t-elle la force de construire sa vie d’adulte, envers et contre tout ?

“En voyant passer de nombreux sujets sur l’amyotrophie spinale, une maladie rare d’origine génétique qui entraîne un lourd handicap, j’ai décidé de l’aborder, explique Séverine Vialon. N’ayant jamais vraiment côtoyé le monde du handicap, ce n’était pas facile de s’y plonger. Trouver des témoignages n’a pas été si évident. Finalement, le directeur général du Téléthon et sa fille ont accepté de me consacrer du temps, et je dois dire qu’ils m’ont bien aidée. J’ai décidé que ce roman aiderait, en retour, le Téléthon sur toute l’année, et non pas sur la simple période du Téléthon”.

« Aime-moi si tu peux », Séverine Vialon, 160 pages, édition Sevylivres.



