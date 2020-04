Roman sur l’autisme : Mon frère est un extraterrestre

Mon frère est un extraterrestre : Un roman autobiographique sur l’autisme

Auteur de ce récit autobiographique, Florent Bénard raconte son enfance et sa relation avec son grand frère Samuel, dont il est très proche. Les deux garçons grandissent comme des « presque jumeaux » et ce, malgré l’autisme de Samuel. Un roman sur l’autisme touchant sur la fraternité et le handicap.

« Sur les apprentissages fondamentaux, mon frère est à la traîne. Tenir sa fourchette, faire ses lacets, écrire son prénom reste compliqué. Mais pour ce qui est de l’élan du cœur, mon frère est en avance sur la plupart d’entre nous. Il sait faire preuve d’enthousiasme et ne cache jamais sa joie au moment de retrouver les personnes qu’il aime.

Lorsqu’il est présent, Samuel capte l’attention. À table, dans l’intimité de la famille ou au restaurant, c’est vers lui que tous les regards se tournent. Atypique, volubile, il ne passe pas inaperçu. Sa gestuelle particulière détonne. Et son rire bruyant est contagieux.

Son équilibre reste pourtant fragile. S’il n’est pas stimulé, il se réfugie dans ses automatismes. Se renferme et se recroqueville dans notre chambre. Plus moyen alors de lui parler. Les liens sont rompus. Ceux qui ne sont pas habitués le trouvent bizarre, mais pas moi. Mon frère semble venu d’ailleurs, et son étrangeté fera toujours partie de ma vie. »

« Mon frère est un extraterrestre », Florent Bénard, éditions L’Iconoclaste, 150 pages, 17 euros, parution prévue le 1 avril 2020.