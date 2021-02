Roman sur l’autisme Asperger : Le cri joyeux du violoncelle

Ecouter article Ecouter article





“Le cri joyeux du violoncelle” : Un roman sur l’autisme Asperger pour changer les regards

Un roman qui aborde le thème de l’autisme Asperger de manière originale, à travers l’histoire d’une petite fille, qui, d’abord montrée du doigt, va finalement devenir une violoncelliste talentueuse et aller à l’encontre de tous les préjugés.

La musique et l’autisme Asperger rassemblés dans un roman poignant

« Claire est sélectionnée pour le concours télé ! Le plateau immense est coupé en deux par un rideau de velours. L’artiste assise derrière son instrument, fait signe au maestro qu’elle est prête. Le rond d’un projecteur est posé sur elle et fait ressortir son nouvel accoutrement : baskets blanches, coiffure effarouchée coincée par un nœud papillon au sommet du crâne, collant de laine bleu, robe de coton imprimée de fleurs roses et jaunes. Un collier de perles entoure son cou encore marqué par son agresseur et du rimmel barbouille son visage.

Une ode à la musique…

La petite et l’instrument ne font qu’un – ils vibrent à l’unisson. C’est le bouleversement d’un être rejeté par les gens… Un cri de désespoir qui transperce le corps à coups d’épée. Un appel au secours qui vous glace – Claire est épuisée – le petit nœud s’est ouvert laissant tomber ses longs cheveux qui s’éparpillent su son visage mouillé ! ».

« Le cri du joyeux du violoncelle », Patrick GF Rouxel, 224 pages, 19,80 euros, éditions Jets d’encre.

Pour en savoir plus et vous procurer cet ouvrage : https://www.jetsdencre.fr/le-cri-joyeux-du-violoncelle-_r_94_i_1216.html