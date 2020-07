Roman sur l’aphasie : Le parcours de Tiril avec son handicap

Le Fracas du Silence est un roman sur l’aphasie. L’écrivain raconte l’histoire de Tiril, une adolescente touchée par ce handicap depuis un accident de voiture.

Ce roman sur l’aphasie (un trouble du langage allant de la difficulté à trouver ses mots à une perte totale de la faculté de s’exprimer) se déroule en Norvège, plus précisément à Bergen. L’ouvrage se concentre sur le parcours de Tiril, pour qui, à ce moment-là, tout allait bien. Elle avait des amis formidables, un petit ami respectueux et une vocation : devenir chanteuse. Jusqu’à cet accident de voiture avec sa mère.

Depuis, tout a changé. Touchée par une aphasie partielle, Tiril n’arrive plus à s’exprimer comme elle le souhaite. D’autre part, ses amis et son petit copain se sont volatilisés. Même Mikkel, son meilleur ami, s’est éloigné. Sa future carrière musicale s’est envolée. Ainsi, l’injustice, la colère et le ressentiment se sont installés en elle.

Aujourd’hui, elle doit se battre pour réapprendre à vivre. C’est pourquoi elle trouve le courage d’envoyer l’une de ses chansons à un label de musique. Surprise, sa création est attribuée à la nouvelle star de la pop. Tiril ne veut pas en rester là. En effet, elle veut récupérer ce qui lui renvient de droit. Pour cela, elle va se remettre à vivre, à s’ouvrir aux autres… L’espoir vient parfois de là où on ne l’attend pas…

Découvrez ici un extrait du roman :

” Trois marches. Porte rouge. Je tape mes chaussures sur le seuil ; je les enlève dans le sas. Je suis accueilli par une bouffée de chaleur. Rien d’humain, juste le chauffage. J’ouvre mes vêtements. Bruit dans la cuisine. Je gravis discrètement les escaliers jusqu’à ma chambre.

– Tiril c’est toi ?

Evidemment, elle s’attend à qui ? Le temps de poser mon sac et de me nettoyer le visage devant le miroir, ma mère débarque après un furtif toc-toc. Qu’elle m’agace quand elle fait ça ! C’est si compliqué de frapper franchement pour s’annoncer ?

– Tiril, j’ai une grande nouvelle, lança-t-elle tout sourire. Je crains au pire.

– Tu es toute pâle. Qu’est ce qui t’arrive ?

Elle s’approcha ; je tends le bras pour la tenir à distance.

– Tu es malade ? Tu veux un thé ?

Je secoue la tête négativement. Pas un mot. Elle se pince les lèvres. Elle accepte les limites.

– Comme tu veux. Je venais simplement te dire que mon chef étudiait ma demande de temps partiels. Si tout va bien, on sera plus souvent ensemble…

Je reste de marbre. Elle ferme un instant les paupières.

– Bon, je suis en bas si tu veux en parler.

– J’ai besoins d’être…tran…tran…tranquille.

Réponse classique. Elle soupire et s’en va. Je ferme la porte derrière elle. Mon dos glisse dessus jusqu’à ce que je sois assise sur le parquet. J’ai lu sa déception. Je sais que je suis nulle et qu’elle efforce d’être présente pour moi. Mais elle ne veut pas entendre qu’elle en fait trop, qu’elle m’étouffe. Et puis, il faut qu’elle apprenne que tout ce qui est cassé ne peut pas être réparé.

Moi par exemple.

Depuis ce foutu accident.

Moi, avec elle au volant.”

Un ouvrage pour permettre de mieux comprendre ce handicap

Dans ce roman sur l’aphasie, les dialogues de Tiril n’ont volontairement pas de ponctuation afin de marquer son handicap. D’autre part, les fautes dans les messages écrits de Mikkel et d’Amera (ses meilleurs amis) sont volontaires : chacun son dialogue.

Cet ouvrage peut permettre aux familles et aux proches de personnes touchées par ce handicap, de mieux les comprendre et les accompagner.

L’auteur du roman Le Fracas du Silence est un romancier, écrivain, illustrateur et concepteur de jeux de rôle. Il a publié de nombreux ouvrages à destination des ados et jeunes adultes chez plusieurs éditeurs jeunesse. Myrtille Verdelle est la créatrice de la 1er et de la 4e de couverture.

Pour avoir un plus grand extrait du roman sur l’aphasie : https://fr.calameo.com/read/000338488b0540c774680

Anna Pellissier