Roman en gros caractères : “Ces grands-mères qui savent tout”

“Ces grands-mères qui savent tout”, un roman en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Sa mère a toujours refusé de revenir au village, mais Cynthia y retrouve chaque été Léontine, sa grand-mère d’adoption, et Gilles, l’ami d’enfance avec lequel elle court les champs et les bocages. Or cette année, les enfants sont devenus deux jeunes gens et l’amour remplace l’amitié. Alors quel désespoir lorsqu’ils découvrent que, peut-être, ils sont frère et soeur ? Une photo et une tâche de naissance semblent aller dans ce sens. Malgré l’hostilité des adultes, Gilles et Cynthia sont bien décidés à faire la lumière sur les secrets de leur naissance. La vieille Léontine les aidera-t-elle malgré la promesse faite de se taire ?

« Ces grands-mères qui savent tout » de Gabrielle Adam. Roman terroir. Roman en gros caractères. Taille de caractères 20 – 21,80 € – ISBN : 9782848689050

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur cet ouvrage ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/