La carte du souvenir et de l’espoir : Un roman accessible en gros caractères proposé par les éditions de la Loupe

Ce roman accessible à tous raconte le destin d’une famille à la poursuite de la paix. À la mort de son mari, la mère de Zahra, Houda et Nour, décide de quitter New York pour la Syrie. On parle peu de Baba, et, afin de ne pas oublier son père, Nour se répète inlassablement l’histoire que ce dernier lui racontait : celle de Rawiya, une jeune fille du XIIème siècle travestie en homme pour fuir son village et devenir l’apprenti du célèbre cartographe Al-Idrisi.

Le jour où une bombe détruit leur maison, la famille n’a pas d’autre choix que de fuir Homs et traverser les mêmes pays que Rawiya des siècles plus tôt. Mais qui sait si des liens n’existent pas ? La mère de Nour est elle-même cartographe.

« La carte du souvenir et de l’espoir » de Jennifer Zeynab JoukhadarTaille de caractères 19 – 2 X 19 € – ISBN : 978284868 9104 & 978284868 9111

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Spécialisées depuis 15 ans dans l'édition d'ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd'hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d'âge.

