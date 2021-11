Roman accessible en gros caractères : “Trois frères” de Pierre Hoffmann

Ecouter article Ecouter article





“Trois frères” est un roman accessible en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe.

Un roman accessible en gros caractères de La Loupe. Dans ce village des Bauges, après la première guerre mondiale, la famille Besson compte deux fils. Maurice qui a 12 ans ne rêve que de reprendre la ferme ; son père peut dormir tranquille, les terres resteront dans la famille. Le cadet, Jean, est fasciné par le travail du bois que lui montre son oncle Victor, un homme écorché vif par la vie. Mais la mère est enceinte de nouveau et ce sera un troisième gars à la maison, Antoine. Antoine qui partira faire des études en ville, un intellectuel. Est-il possible de rester unis, devant les vicissitudes de la vie, pour trois frères aux destins si différents ?

« Trois frères » de Pierre Hoffmann, 360 pages, taille 19, ISBN 9782848689388, 22,60 €

