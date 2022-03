Roman accessible en gros caractères : Découvrez “Le cerf-volant”

Ecouter article Ecouter article

“Le cerf-volant”, un roman accessible en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter et entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de répit qu’à l’aube lorsqu’elle descend nager dans l’océan indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille seule qui joue au cerf-volant. Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette donne l’alerte. Léna qui veut remercier l’enfant découvre que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l’a recueillie et l’exploite…

« Le cerf-volant » de Laetitia Colombani, un roman accessible en gros caractères publiés aux éditions de La Loupe. 280 pages, 21,60 €, Taille 20, ISBN : 978-2-98299-041-4

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de romans accessibles en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

