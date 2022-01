Roman accessible en grands caractères : “Les salauds vont en enfer”

Ecouter article Ecouter article

“Les salauds vont en enfer”, un roman accessible en grands caractères édité par les Éditions de La Loupe

Une prison, un gardien vachard, et deux taulards qui de haine en coups de poing ne savent plus s’ils se détestent ou sont copains comme cochons. Le hic : l’un des deux est un flic enfermé là pour faire parler l’autre. L’autre est d’un naturel méfiant… normal pour un espion. Mais le pire c’est quand ils décident de s’évader et qu’une belle blonde se pique de les aider, là on va jusqu’au bout de l’enfer. Du vrai Dard !

« Les salauds vont en enfer » de Frédéric Dard. 270 pages, 21,20 €, Taille 20, ISBN : 978-238-299-007-0

Un roman accessible en grands caractères publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce roman accessible en grands caractères ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/